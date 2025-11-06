Дроны ССО уничтожили базу "Шахедов" в Донецке: спецназовцы показали кадры операции (видео)

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины нанесли удар по складу дронов-камикадзе "Шахед" на территории бывшего аэропорта в оккупированном Донецке. По данным военных, более 90 процентов беспилотников достигли цели.

Как сообщает официальный Telegram-канал Сил специальных операций ВСУ, вечером 5 ноября украинские военные осуществили точечную атаку на базу хранения, комплектования и запуска дронов типа "Шахед" во временно оккупированном Донецке. Военная инфраструктура противника была расположена на территории бывшего международного аэропорта.

В ССО сообщили, что операцию проводили совместно с подразделениями Службы безопасности Украины и ракетных войск и артиллерии. Благодаря точной корректировке огня удалось достичь высокой эффективности — более 90 процентов запущенных дронов поразили свои цели.

"Вечером 5 ноября подразделениями Сил специальных операций было нанесено огневое поражение по базе хранения, комплектования и запуска дронов типа "Шахед" во временно оккупированном Донецке. Военная инфраструктура врага находилась на территории бывшего международного аэропорта", — говорится в сообщении ССО.

В ведомстве также отметили, что в результате удара произошел мощный взрыв, который вызвал детонацию боеприпасов. Момент взрыва попал на многочисленные видеозаписи очевидцев, которые распространили в соцсетях.

"Более 90 процентов запущенных дронов ССО достигли своей цели! Мощный взрыв и последующую детонацию зафиксировали на видео многочисленные очевидцы. Это была совместная операция: ССО, СБУ и РВиА", — сообщили военные.

Напомним, Силы специальных операций регулярно проводят точечные удары по логистическим и военным объектам РФ на оккупированных территориях. Такие действия направлены на снижение боевого потенциала противника и срыв подготовки новых атак дронами "Шахед" по Украине.

Как сообщал Фокус, Силы обороны Украины уничтожили базу хранения и пусков беспилотных ударных комплексов "Шахед" в оккупированном Донецке. Стратегический объект, по словам командующего СБС Роберта Бровди "Мадьяра", располагался на территории Донецкого аэропорта и использовался для подготовки и запуска дронов.

