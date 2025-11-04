"Впервые в истории": ВСУ уничтожили новейший БПЛА россиян "Князь Вещий Олег" (видео)

Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины сбили новый разведывательный беспилотник Вооруженных сил Российской Федерации под названием "Князь Вещий Олег".

Видео уничтожения российского дрона-разведчика "Князь Вещий Олег" было опубликовано в официальном Telegram-канале подразделения.

ВСУ сбили дрон "Князь Вещий Олег"

"Согласно летописям, князь Олег был первым полноценным правителем Древнерусского государства с центром в Киеве. В то время на месте Москвы лягушки в болотах кумкали. Называть своего дрона именем праукраинского воина и политика — это очередная попытка украсть нашу историю", — говорится в сообщении бригады.

На видео можно увидеть, как украинский зенитный дрон атакует БПЛА типа "крыло" с двумя пропеллерами спереди. Большая часть корпуса вражеского беспилотника покрыта черной краской, однако кончики крыльев выделяются светлым цветом.

"Сбили и будем сбивать любой хлам, который залетает в небо Лиманщины", — отметили военные.

БПЛА "Князь Вещий Олег": что о нем известно

Технические данные дрона "Князь Вещий Олег" опубликовал Telegram-канал 11 армейского корпуса.

Характеристики дрона "Князь Вещий Олег"

Согласно обнародованным данным, БПЛА может работать без спутниковой системы навигации, имеет защищенный канал с устойчивостью к РЭБ. Аппарат также оснащен Full HD камерой широкого угла с 10-кратным оптическим зумом и батареей Li-Po 8s на 40 тысяч миллиампер.

Заявленные характеристики дрона "Князь Вещий Олег":

длина — 82 см;

ширина крыльев — 2,8 м;

вес — 11 кг;

максимальная скорость — 130 км/ч;

максимальная высота полета — 3000 м над уровнем моря;

дальность связи — 45 км;

максимальная протяженность маршрута — 160 км за 2 ч работы.

Напомним, операторы ударных БПЛА батальона беспилотных систем 1-го корпуса Национальной Гвардии "Азов" уничтожили ряд российских БПЛА "Молния" с помощью дронов с дробовиками.

Фокус также сообщал, что Силы обороны Украины уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата "Дельта" с помощью дронов-перехватчиков.