Похожий на "Шахед": Китай представил дешевый дрон-камикадзе Feilong-300D (фото)

Китайская государственная оборонная компания China North Industries Group Corporation (Norinco) разработала недорогой беспилотник-камикадзе Feilong-300D.

Дрон Feilong-300D, который впервые был представлен на авиасалоне в Чжухае в прошлом году, может стоить всего 10 000 долларов США за единицу. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на китайский военный журнал.

Сообщается, что в последнем выпуске Ordnance Industry Science Technology приведены первые существенные подробности о Feilong-300D. По данным журнала, новый БПЛА может атаковать бронированные цели и проводить разведывательные и наблюдательные миссии.

Дрон Feilong-300D

Авторы статьи позиционируют Feilong-300D как доступное, но в то же время мощное оружие для небольших стран, которые стремятся "создать собственные беспилотные боевые силы путем массовых закупок".

"Если пакистанские военные закупят значительные количества, Feilong-300D будет предложено по чрезвычайно привлекательной цене, потенциально до 10 000 долларов США", — говорится в статье.

В издании рассказали, что во время имитационных учений Feilong-300D пролетел 1000 км, уклонился от систем противовоздушной обороны противника и нанес удар по имитационной военной базе. Кроме того, БПЛА координировал свои действия с истребителями и наземными ракетами.

Как отмечает Defence Blog, по внешнему виду и назначению дрон Feilong-300D повторяет иранский "Шахед". По мнению экспертов издания, это сигнализирует о стремлении Пекина сделать массово производимые барражирующие боеприпасы доступными для будущих конфликтов.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации применяют на территории Украины новый беспилотник, который напоминает "Шахед".

Фокус также сообщал, что американская компания Griffon Aerospace выпустила дрон MQM-172 Arrowhead, визуально похожий на "Шахед".