Схожий на "Шахед": Китай представив дешевий дрон-камікадзе Feilong-300D (фото)

Китайська державна оборонна компанія China North Industries Group Corporation (Norinco) розробила недорогий безпілотник-камікадзе Feilong-300D.

Дрон Feilong-300D, який вперше був представлений на авіасалоні в Чжухаї минулого року, може коштувати всього 10 000 доларів США за одиницю. Про це пише газета South China Morning Post (SCMP) з посиланням на китайський військовий журнал.

Повідомляється, що в останньому випуску Ordnance Industry Science Technology наведено перші суттєві подробиці про Feilong-300D. За даними журналу, новий БПЛА може атакувати броньовані цілі та проводити розвідувальні та спостережні місії.

Дрон Feilong-300D

Автори статті позиціюють Feilong-300D як доступну, але водночас потужну зброю для невеликих країн, які прагнуть "створити власні безпілотні бойові сили шляхом масових закупівель".

Відео дня

"Якщо пакистанські військові закуплять значні кількості, Feilong-300D буде запропоновано за надзвичайно привабливою ціною, потенційно до 10 000 доларів США", — сказано у статті.

Важливо

Аналог "Шахеда" Artemis ALM-20 збиратимуть в Україні: зможе бити по РФ на 1600 км

У виданні розповіли, що під час імітаційних навчань Feilong-300D пролетів 1000 км, ухилився від систем протиповітряної оборони противника та завдав удару по імітаційній військовій базі. Окрім того, БПЛА координував свої дії з винищувачами та наземними ракетами.

Як зазначає Defence Blog, за зовнішнім виглядом та призначенням дрон Feilong-300D повторює іранський "Шахед". На думку експертів видання, це сигналізує про прагнення Пекіна зробити масово вироблені барражувальні боєприпаси доступними для майбутніх конфліктів.

Нагадаємо, Збройні сили Російської Федерації застосовують на території України новий безпілотник, який нагадує "Шахед".

Фокус також повідомляв, що американська компанія Griffon Aerospace випустила дрон MQM-172 Arrowhead, візуально схожий на "Шахед".