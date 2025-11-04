"Вперше в історії": ЗСУ знищили новітній БПЛА росіян "Князь Вещий Олег" (відео)
Бійці 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України збили новий розвідувальний безпілотник Збройних сил Російської Федерації під назвою "Князь Вещий Олег".
Відео знищення російського дрона-розвідника "Князь Вещий Олег" було опубліковано в офіційному Telegram-каналі підрозділу.
"Відповідно до літописів, князь Олег був першим повноцінним правителем Давньоруської держави з центром у Києві. В той час на місці Москви жаби у болотах кумкали. Називати свого дрона іменем праукраїнського воїна та політика – це чергова спроба вкрасти нашу історію", — йдеться в повідомленні бригади.
На відео можна побачити, як український зенітний дрон атакує БПЛА типу "крило" з двома пропелерами спереду. Більша частина корпусу ворожого безпілотника покрита чорною фарбою, однак кінчики крил виділяються світлим кольором.
"Збили і будемо збивати будь-який мотлох, який залітає в небо Лиманщини", — наголосили військові.
БПЛА "Князь Вещий Олег": що про нього відомо
Технічні дані дрона "Князь Вещий Олег" опублікував Telegram-канал 11 армійського корпусу.
Згідно з оприлюдненими даними, БПЛА може працювати без супутникової системи навігації, має захищений канал зі стійкістю до РЕБ. Апарат також оснащений Full HD камерою широкого кута з 10-кратним оптичним зумом та батареєю Li-Po 8s на 40 тисяч міліампер.
Заявлені характеристики дрона "Князь Вещий Олег":
- довжина — 82 см;
- ширина крил — 2,8 м;
- вага – 11 кг;
- максимальна швидкість – 130 км/год;
- максимальна висота польоту — 3000 м над рівнем моря;
- дальність зв’язку — 45 км;
- максимальна протяжність маршруту — 160 км за 2 год роботи.
