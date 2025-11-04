"Вперше в історії": ЗСУ знищили новітній БПЛА росіян "Князь Вещий Олег" (відео)

Бійці 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України збили новий розвідувальний безпілотник Збройних сил Російської Федерації під назвою "Князь Вещий Олег".

Відео знищення російського дрона-розвідника "Князь Вещий Олег" було опубліковано в офіційному Telegram-каналі підрозділу.

ЗСУ збили дрон "Князь Вещий Олег"

"Відповідно до літописів, князь Олег був першим повноцінним правителем Давньоруської держави з центром у Києві. В той час на місці Москви жаби у болотах кумкали. Називати свого дрона іменем праукраїнського воїна та політика – це чергова спроба вкрасти нашу історію", — йдеться в повідомленні бригади.

На відео можна побачити, як український зенітний дрон атакує БПЛА типу "крило" з двома пропелерами спереду. Більша частина корпусу ворожого безпілотника покрита чорною фарбою, однак кінчики крил виділяються світлим кольором.

Відео дня

"Збили і будемо збивати будь-який мотлох, який залітає в небо Лиманщини", — наголосили військові.

БПЛА "Князь Вещий Олег": що про нього відомо

Технічні дані дрона "Князь Вещий Олег" опублікував Telegram-канал 11 армійського корпусу.

Характеристики дрона "Князь Вещий Олег"

Згідно з оприлюдненими даними, БПЛА може працювати без супутникової системи навігації, має захищений канал зі стійкістю до РЕБ. Апарат також оснащений Full HD камерою широкого кута з 10-кратним оптичним зумом та батареєю Li-Po 8s на 40 тисяч міліампер.

Заявлені характеристики дрона "Князь Вещий Олег":

довжина — 82 см;

ширина крил — 2,8 м;

вага – 11 кг;

максимальна швидкість – 130 км/год;

максимальна висота польоту — 3000 м над рівнем моря;

дальність зв’язку — 45 км;

максимальна протяжність маршруту — 160 км за 2 год роботи.

Нагадаємо, оператори ударних БПЛА батальйону безпілотних систем 1-го корпусу Національної Гвардії "Азов" знищили низку російських БПЛА "Молния" за допомогою дронів з дробовиками.

Фокус також повідомляв, що Сили оборони України знищили два ворожі безпілотні літальні апарати "Дельта" за допомогою дронів-перехоплювачів.