Українські FPV-дрони з дробовиками збили шість російських БПЛА "Молния" (відео)

Оператори ударних БПЛА батальйону безпілотних систем 1-го корпусу Національної Гвардії «Азов» знищили низку російських безпілотних апаратів "Молния" за допомогою дронів з дробовиками.

Related video

Кадри знищення ворожих БПЛА "Молния" опублікував український журналіст Юрій Бутусов у своєму Telegram-каналі.

Знищення БПЛА "Молния"

На відео можна побачити, як дрони "Азову" наближаються до російських БПЛА, після чого роблять постріли з дробовиків. Всього зафіксовано шість уражень ворожих безпілотників.

Що відомо про дрон "Молния"

Дрон "Молния" являю собою ударний БПЛА літакового типу, здатний нести боєприпаси вагою від 8 до 10 кг, зокрема протитанкові міни ТМ-62. БПЛА може перебувати у повітрі близько 40 хв, розганятися до 70-90 км/год та уражати цілі на відстані 30-35 км.

Важливо

У РФ скопіювали український БПЛА-перехоплювач: апарат вже випробовують (відео)

Однією з основних переваг російського безпілотника "Молния" є низька ціна. Ці пристрої виготовляються з дешевих матеріалів, таких як фанера, пластик та пінопласт, тому коштують близько 300 доларів.

Нагадаємо, ЗС РФ почали застосовувати в Україні безпілотники "Молния", здатні нести на собі FPV-дрони. Замість бойової частини модернізовані російські безпілотники отримали посилені акумулятори.

Фокус також повідомляв, що росіяни завершили випробування БПЛА "Молния", оснащених котушками з оптоволокном. За словами експерта, це знизить вагу бойової частини та дальність польоту БПЛА, але дозволить атакувати об'єкти в прифронтовій і прикордонній зоні до 20 км