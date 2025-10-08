У РФ скопіювали український БПЛА-перехоплювач: апарат вже випробовують (відео)

У Російській Федерації заявили про створення нового безпілотника, призначеного для знищення повітряних цілей. Концептуально БПЛА схожий на український перехоплювач Sting.

Новий БПЛА-перехоплювач росіяни планують використовувати у складі розподіленої системи з гетерогенними робототехнічними комплексами для моніторингу морської обстановки та інфраструктури. Кадри випробувань були оприлюднені у Telegram-каналі науково‑виробничого центру РФ "НПЦ БАСиРТК".

Випробування нового БПЛА у РФ

На відео можна побачити БПЛА, яки має чотири двигуни та злітає вертикально. Також показано горизонтальний політ і зависання в повітрі. Технічні характеристики безпілотника не розкриваються.

Як зазначає "Мілітарний", новий російський апарат нагадує український дрон-перехоплювач Sting, розроблений компанією "Дикі Шершні". Експерти порталу вважають, що росіяни з високою ймовірністю могли запозичити окремі конструктивні рішення з українських зразків, які вже показали свою ефективність на практиці.

Що відомо про дрон Sting

Про перехоплювачі Sting вперше стало відомо осінню минулого року. Тоді повідомлялось, що безпілотник здатен літати зі швидкістю понад 160 км/год і на висоті понад 3 км.

Sting має класичну конструкцію квадрокоптера з великим куполом, який включає боєголовку та камеру. Управляється БПЛА за допомогою окулярів віртуальної реальності та оснащений системою наведення на основі ШІ.

Пізніше "Дикі Шершні" заявили про успішне тестування покращеної моделі Sting. За даними компанії, модернізований дрон може літати вдвічі довше, зберігаючи швидкість.

Згодом засновник Odd Systems Ярослав Ажнюк також повідомив, що дрони Sting почали використовувати вітчизняні тепловізійні камери Kurbas, які є ефективнішим за китайські аналоги Caddx.

