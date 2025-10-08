В РФ скопировали украинский БПЛА-перехватчик: аппарат уже испытывают (видео)

В Российской Федерации заявили о создании нового беспилотника, предназначенного для уничтожения воздушных целей. Концептуально БПЛА похож на украинский перехватчик Sting.

Новый БПЛА-перехватчик россияне планируют использовать в составе распределенной системы с гетерогенными робототехническими комплексами для мониторинга морской обстановки и инфраструктуры. Кадры испытаний были обнародованы в Telegram-канале научно-производственного центра РФ "НПЦ БАСиРТК".

Испытания нового БПЛА в РФ

На видео можно увидеть БПЛА, который имеет четыре двигателя и взлетает вертикально. Также показан горизонтальный полет и зависание в воздухе. Технические характеристики беспилотника не раскрываются.

Как отмечает "Мілітарний", новый российский аппарат напоминает украинский дрон-перехватчик Sting, разработанный компанией "Дикі Шершні". Эксперты портала считают, что россияне с высокой вероятностью могли позаимствовать отдельные конструктивные решения из украинских образцов, которые уже показали свою эффективность на практике.

Что известно о дроне Sting

О перехватчиках Sting впервые стало известно осенью прошлого года. Тогда сообщалось, что беспилотник способен летать со скоростью более 160 км/ч и на высоте более 3 км.

Sting имеет классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, который включает боеголовку и камеру. Управляется БПЛА с помощью очков виртуальной реальности и оснащен системой наведения на основе ИИ.

Важно

Позже "Дикие Шершни" заявили об успешном тестировании улучшенной модели Sting. По данным компании, модернизированный дрон может летать вдвое дольше, сохраняя скорость.

Впоследствии основатель Odd Systems Ярослав Ажнюк также сообщил, что дроны Sting начали использовать отечественные тепловизионные камеры Kurbas, которые эффективнее китайских аналогов Caddx.

Напомним, украинская компания Global Mark представила ударно-разведывательный комплекс "Блиц", предназначенный для уничтожения высотных медленных целей, таких как российские дроны-разведчики Zala или Supercam.