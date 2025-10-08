Дроны смогли сделать невероятное в воздухе: как работает система FlyingToolbox

Ученые из Университета Вестлейк и Университета Лафборо разработали систему FlyingToolbox, которая позволяет дронам работать в непосредственной близости и обмениваться инструментами во время полета.

Система FlyingToolbox сочетает в себе два типа дронов. Первый дрон несет набор инструментов, к которым может пристыковаться второй дрон-манипулятор и менять их в воздухе, объясняют в Университете Лафборо.

Сообщается, это первый случай, когда многороторные дроны выполнили точную стыковку и передачу инструментов в воздухе. По словам ученых, роботизированная рука дрона-манипулятора автономно захватывает инструменты на дроне с инструментальным ящиком с точностью до сантиметра.

"Ученые, проводившие исследование, сравнивают это с тем, как хирургические медсестры передают инструменты хирургу во время сложных хирургических процедур", — отметили в университете.

В статье, опубликованной в журнале Nature, объясняется, что для поддержания стабильности FlyingToolbox использует комбинацию прогнозирования потока воздуха в режиме реального времени, механизмов магнитной стыковки и встроенного визуального отслеживания.

Нейронная сеть оценивает силу и направление нисходящего потока, позволяя нижнему дрону автоматически корректировать свое положение. БПЛА используют отслеживание по QR-коду для выравнивания с точностью до сантиметра даже в турбулентном воздухе.

Ученые считают, что FlyingToolbox может значительно расширить возможности воздушных роботов. Среди возможных применений технологии — проверка и ремонт ветровых турбин, башен и высоких зданий. Сейчас подобные работы все еще выполняют люди на опасной высоте.

"Этот прорыв выводит воздушных роботов за пределы действия как изолированных платформ, они становятся настоящими членами команды, динамично распределяя функции для решения реальных вызовов. Мы считаем, что это может открыть для себя трансформационные применения, от совместного сбора фруктов и ремонта инфраструктуры до быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации", — заявил Цуньцзя Лю, профессор робототехники и автономных систем в Университете Лафборо.

