Прорыв в технологии дронов: новый БПЛА DART легко садится на движущийся транспорт (видео)

Команда исследователей из Университета Шербрука в Канаде разработала экспериментальный квадрокоптер под названием DART (Direct Approach Rapid Touchdown), который может безопасно приземляться на транспортное средство, движущееся со скоростью до 110 км/ч.

В ходе испытаний, проведенных исследовательской лабораторией Createk, дрон DART успешно совершил 38 последовательных посадок на пикап, быстро двигавшийся по шоссе. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Испытания дрона DART

Сообщается, что посадка на движущиеся транспортные средства всегда была серьезной проблемой для дронов. На высоких скоростях сопротивление воздуха заставляет БПЛА резко наклоняться вперед, из-за чего пропеллеры могут удариться о поверхность машины. Шасси часто ломается от удара, или дрон просто отскакивает.

Разработчики решили эту проблему, создав систему, которая сочетает амортизаторы на основе трения и управления обратной тягой. Эти две технологии позволяют дрону поглощать энергию удара и оставаться зафиксированным на транспортном средстве, не отскакивая и не скользя.

Как работает дрон DART

БПЛА DART

Дрон DART весом 2,4 кг начинает посадку, отслеживая движение аппарата сверху. Затем он выполняет высокоскоростное вертикальное пикирование к цели. Такое быстрое снижение обеспечивает стабильность дрона в турбулентном воздухе и минимизирует помехи ветра.

Непосредственно перед приземлением DART выполняет маневр выравнивания тангажа, который выпрямляет угол полета и обеспечивает равномерный контакт всех четырех ног. Амортизаторы на основе трения принимают на себя основной удар, рассеивая кинетическую энергию, не вызывая отскока.

При этом дрон активирует режим обратной тяги, плотно прижимая ноги к поверхности транспортного средства. Эта техника двойного действия позволяет ему надежно держаться на месте даже при быстром или неравномерном движении.

Как можно применять БПЛА DART

Как отмечают в издании, дрон DART открыл новую веху в сфере беспилотников. Поскольку эта система легкая и опирается на компоненты, которые уже есть в большинстве БПЛА, ее легко масштабировать для коммерческого и военного применения.

Важно

По словам авторов, дроны с технологией DART могут собирать разведывательные данные для военных и возвращаться к движущимся автомобилям операторов, не требуя их остановки.

В гражданской жизни они могли бы перемещать посылки между грузовиками по дороге, улучшая эффективность логистики, или приземляться на лодки и вездеходы во время поисково-спасательных операций.

