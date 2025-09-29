Несет до 500 кг взрывчатки: представлен дрон vILA-1 с возможностями крылатой ракеты

Сербский оборонный институт Vlatacom представил на выставке Partner 2025 в Белграде свой передовой барражирующий боеприпас vILA 1.

Система vILA 1 представляет собой модульное оружие класса "земля-земля" для поражения ценных целей на расстоянии до 300 километров. Его гибридная конструкция размывает границу между крылатой ракетой и дроном, пишет Army Recognition.

Сообщается, что vILA 1 несет мощную боевую часть весом от 300 до 500 килограммов, в зависимости от миссии. Для различных целей боеприпас предлагает индивидуальные взрывные эффекты.

ВИЛА 1 Фото: Army Recognition

БПЛА запускается из герметичной трубы на внедорожном шасси 8x8, зажигается твердотопливным ускорителем и поддерживается турбореактивным или турбореактивным двигателем. После взлета система переходит в фазу крейсерского полета, достигая скорости 0,75 Маха, с дополнительной возможностью барражирования.

Одной из ключевых особенностей vILA 1 является система автономного наведения. В начале полета боеприпас использует навигацию GNSS/INS, а на конечной фазе поражения переходит на оптоэлектронную головку самонаведения с двусторонней радиосвязью. Система может распознавать, отслеживать и поражать цели без оператора, используя ИИ.

"Такой уровень бортового интеллекта ставит ее в редкую категорию барражирующего оружия, которое может работать с полунезависимой логикой целеуказания, что ранее наблюдалось у высококлассных систем, таких как израильская Harop или американская Switchblade 600, хотя ни одна из них не несет боеголовки такого масштаба", — подчеркнули эксперты издания.

Важно

Авторы статьи отмечают, что в отличие от многих барражирующих боеприпасов, разработанных для тактических целей с ограниченной выносливостью и полезной нагрузкой, vILA 1 ближе к классам стратегических крылатых ракет, таких как российская Х-55 или американская AGM-158 JASSM. При этом модульная конструкция и возможность барражирования дают этому БПЛА явное преимущество.

Напомним, компания "Украинская бронетехника" продемонстрировала возможности своих НРК Protector и беспилотника UB60D на учениях в Польше "Огненная Буря".

Фокус также сообщал, что Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать в Украине новейшие ударные беспилотники БМ-35, оснащенные тепловизионными камерами.