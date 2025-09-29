Несе до 500 кг вибухівки: представлено дрон vILA-1 з можливостями крилатої ракети
Сербський оборонний інститут Vlatacom представив на виставці Partner 2025 у Белграді свій передовий баражувальний боєприпас vILA 1.
Система vILA 1 являє собою модульну зброю класу "земля-земля" для ураження цінних цілей на відстані до 300 кілометрів. Її гібридна конструкція розмиває межу між крилатою ракетою та дроном, пише Army Recognition.
Повідомляється, що vILA 1 несе потужну бойову частину вагою від 300 до 500 кілограмів, залежно від місії. Для різних цілей боєприпас пропонує індивідуальні вибухові ефекти.
БпЛА запускається із герметичної труби на позашляховому шасі 8x8, запалюється твердопаливним прискорювачем та підтримується турбореактивним двигуном. Після зльоту система переходить у фазу крейсерського польоту, досягаючи швидкості 0,75 Маха, з додатковою можливістю баражування.
Однією з ключових особливостей vILA 1 є система автономного наведення. На початку польоту боєприпас використовує навігацію GNSS/INS, а на кінцевій фазі ураження переходить на оптоелектронну головку самонаведення з двостороннім радіозв'язком. Система може розпізнавати, відстежувати та уражати цілі без оператора, використовуючи ШІ.
"Такий рівень бортового інтелекту ставить її в рідкісну категорію баражувальної зброї, яка може працювати з напівнезалежною логікою цілевказання, що раніше спостерігалося у висококласних системах, як-от ізраїльська Harop або американська Switchblade 600, хоча жодна з них не несе боєголовки такого масштабу", — наголосили експерти видання.Важливо
Автори статті зазначають, що на відміну від багатьох баражувальних боєприпасів, розроблених для тактичних цілей з обмеженою витривалістю та корисним навантаженням, vILA 1 ближче до класів стратегічних крилатих ракет, як-от російська Х-55 або американська AGM-158 JASSM. Водночас модульна конструкція та можливість баражування надають цьому БпЛА явну перевагу.
