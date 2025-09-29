Несе до 500 кг вибухівки: представлено дрон vILA-1 з можливостями крилатої ракети

Сербський оборонний інститут Vlatacom представив на виставці Partner 2025 у Белграді свій передовий баражувальний боєприпас vILA 1.

Система vILA 1 являє собою модульну зброю класу "земля-земля" для ураження цінних цілей на відстані до 300 кілометрів. Її гібридна конструкція розмиває межу між крилатою ракетою та дроном, пише Army Recognition.

Повідомляється, що vILA 1 несе потужну бойову частину вагою від 300 до 500 кілограмів, залежно від місії. Для різних цілей боєприпас пропонує індивідуальні вибухові ефекти.

vILA 1 Фото: Army Recognition

БпЛА запускається із герметичної труби на позашляховому шасі 8x8, запалюється твердопаливним прискорювачем та підтримується турбореактивним двигуном. Після зльоту система переходить у фазу крейсерського польоту, досягаючи швидкості 0,75 Маха, з додатковою можливістю баражування.

Однією з ключових особливостей vILA 1 є система автономного наведення. На початку польоту боєприпас використовує навігацію GNSS/INS, а на кінцевій фазі ураження переходить на оптоелектронну головку самонаведення з двостороннім радіозв'язком. Система може розпізнавати, відстежувати та уражати цілі без оператора, використовуючи ШІ.

"Такий рівень бортового інтелекту ставить її в рідкісну категорію баражувальної зброї, яка може працювати з напівнезалежною логікою цілевказання, що раніше спостерігалося у висококласних системах, як-от ізраїльська Harop або американська Switchblade 600, хоча жодна з них не несе боєголовки такого масштабу", — наголосили експерти видання.

Автори статті зазначають, що на відміну від багатьох баражувальних боєприпасів, розроблених для тактичних цілей з обмеженою витривалістю та корисним навантаженням, vILA 1 ближче до класів стратегічних крилатих ракет, як-от російська Х-55 або американська AGM-158 JASSM. Водночас модульна конструкція та можливість баражування надають цьому БпЛА явну перевагу.

Нагадаємо, компанія "Українська бронетехніка" продемонструвала можливості своїх НРК Protector та безпілотника UB60D на навчаннях у Польщі "Вогняна Буря".

Фокус також повідомляв, що Збройні сили Російської Федерації почали використовувати в Україні новітні ударні безпілотники БМ-35, оснащені тепловізійними камерами.