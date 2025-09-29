Виявить БпЛА ворога на великій відстані: у США створили новітню систему на базі ШІ

Компанії L3Harris Technologies та Shield AI продемонстрували на заході Technology Readiness Experimentation систему виявлення дронів зі штучним інтелектом (ШІ).

Детектор від L3Harris та Shield AI здатен виявляти ворожі БпЛА швидше, ніж сучасні системи, навіть якщо вони частково затьмарені будівлями або хмарами. Водночас сама система може залишатися непоміченою, пише Interesting Engineering.

Повідомляється, що L3Harris протестувала можливості технології за допомогою своїх електрооптичних/інфрачервоних (EO/IR) датчиків WESCAM серії MX, інтегрованих з програмним забезпеченням Shield AI Tracker для протидії дронам, з метою виявлення різних типів БпЛА.

Як зазначають у виданні, системи спостереження та цілевказання WESCAM MX від L3Harris призначені для розвідки, спостереження та захоплення цілей з платформ у повітряному, наземному та морському просторі.

"Наші бійці та союзники стикаються з новим поколінням безпілотних загроз, які вимагають швидшого реагування на більших відстанях, не будучи виявленими самі. Партнерство з Shield AI дає змогу перевіреним у бойових умовах системам цільового наведення, як-от WESCAM серії MX, бути більш ефективними та забезпечувати додатковий захист операторам", — сказав віцепрезидент та генеральний менеджер із систем цільового наведення та датчиків L3Harris Том Кіркленд.

За даними порталу, в межах наступного етапу компанії планують інтегрувати своє рішення на базі ШІ в систему боротьби з безпілотниками L3Harris VAMPIRE, призначену для захисту від малих дронів.

Нагадаємо, Shield AI та українська компанія Iron Belly спільно розробили далекобійний ударний дрон D4.

Фокус також повідомляв, що Міністерство оборони США вирушило оснастити винищувачі F-16 системами РЕБ L3Harris.