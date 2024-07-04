Винищувачі F-16 отримають системи РЕБ L3Harris: у чому суть модернізації (фото)

Машини отримають передову систему РЕБ, яка здатна протидіяти як наземним, так і повітряним радарним системам, включно з ракетами класу "земля-повітря", радарами ЗРК і радарами повітряного перехоплення.

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Міністерство оборони США офіційно підтвердило рішення оснастити передовою системою радіоелектронної боротьби (РЕБ) L3Harris AN/ALQ-254 Viper Shield винищувачі F-16 Block 70/72, які поставлять, зокрема, до п'яти країн. Про це повідомила пресслужба Пентагону.

Модифікація стосується літаків для Королівства Бахрейн, Республіки Болгарія, Королівства Марокко, Словацької Республіки та ВПС Тайваню.

Зазначимо, що перша інформація про розробку Viper Shield з'явилася в листопаді минулого року, але офіційно підтвердження надійшло тільки 27 червня.

Директор з розвитку бізнесу компанії L3Harris Анна Грагосян зазначила, що ця система усуває обмеження своїх аналогових попередників, даючи змогу одночасно виявляти кілька сигналів, що є значною перевагою.

Система електронної боротьби Viper Shield на F-16 Фото: X (Twitter)

Технологічні можливості Viper Shield

L3Harris AN/ALQ-254(V)1 Viper Shield — це передова система РЕБ, призначена для захисту літаків від різних загроз. Вона здатна виявляти, ідентифікувати та протидіяти радіолокаційним загрозам, використовуючи складні засоби електронної протидії, щоб порушити або обдурити ворожі радарні системи.

Система призначена для протидії як наземним, так і повітряним радарним системам, включно з ракетами класу "земля-повітря", радарами зенітних комплексів і радарами повітряного перехоплення.

Система Viper Shield Фото: L3Harris

Розроблена як базова система РЕБ на новому літаку F-16 Block 70/72, система забезпечить віртуальний електронний щит, який поліпшить захист літака за допомогою багаточастотної цифрової радіочастотної системи перешкод.

Як зазначили оглядачі Bulgarian Military, Viper Shield складається з меншої кількості основних елементів, ніж старіші системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Це робить її більш компактною, легкою і менш схильною до поломок, що дає змогу заощаджувати кошти протягом усього терміну експлуатації. Причому, модульна конструкція системи дає змогу швидко замінювати лінійно-замінні блоки прямо в польових умовах.

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