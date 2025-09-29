Обнаружит БПЛА врага на большом расстоянии: в США создали новейшую систему на базе ИИ

Компании L3Harris Technologies и Shield AI продемонстрировали на мероприятии Technology Readiness Experimentation систему обнаружения дронов с искусственным интеллектом (ИИ).

Детектор от L3Harris и Shield AI способен обнаруживать вражеские БПЛА быстрее, чем современные системы, даже если они частично заслонены зданиями или облаками. При этом сама система может оставаться незамеченной, пишет Interesting Engineering.

Сообщается, что L3Harris протестировала возможности технологии с помощью своих электрооптических/инфракрасных (EO/IR) датчиков WESCAM серии MX, интегрированных с программным обеспечением Shield AI Tracker для противодействия дронам, с целью обнаружения различных типов БПЛА.

Как отмечают в издании, системы наблюдения и целеуказания WESCAM MX от L3Harris предназначены для разведки, наблюдения и захвата целей с платформ в воздушном, наземном и морском пространстве.

"Наши бойцы и союзники сталкиваются с новым поколением беспилотных угроз, которые требуют более быстрого реагирования на больших расстояниях, не будучи обнаруженными сами. Партнерство с Shield AI позволяет проверенным в боевых условиях системам целевого наведения, таким как WESCAM серии MX, быть более эффективными и обеспечивать дополнительную защиту операторам", — сказал вице-президент и генеральный менеджер по системам целевого наведения и датчиков L3Harris Том Киркленд.

По данным портала, в рамках следующего этапа компании планируют интегрировать свое решение на базе ИИ в систему борьбы с беспилотниками L3Harris VAMPIRE, предназначенную для защиты от малых дронов.

Напомним, Shield AI и украинская компания Iron Belly совместно разработали дальнобойный ударный дрон D4.

Фокус также сообщал, что Министерство обороны США отправилось оснастить истребители F-16 системами РЭБ L3Harris.