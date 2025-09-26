Спасет от российских БПЛА: как работает новейший детектор дронов "Пес Сірко" (видео)

Украинская компания "Бабай" представила портативный детектор дронов "Пес Сірко", который может работать вместе с системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Related video

Детектор "Пес Сірко" совместим как с собственной разработкой компании "ЖУК" 2М, которая подключается через специальный разъем, так и с комплексами РЭБ других производителей. Последние требуют дополнительной установки пускового реле, рассказал представитель компании "Бабай" порталу Mezha.Media.

Детектор дронов "Пес Сірко"

По данным производителя, "Пес Сірко" обнаруживает дроны на расстоянии до 2 км, сканируя эфир на 360 градусов. Диапазон работы от 150 до 6000 МГц позволяет детектору фиксировать FPV-дроны, DJI, Autel и другие разведывательные БПЛА, которые работают на этих частотах.

Важно

Тяжелее сбивать: система "Сніч" позволит дронам уклоняться от БПЛА-перехватчиков

При интеграции детектора с системой РЭБ процесс подавления дронов запускается автоматически, без участия оператора. Устройство также можно подключить к ноутбуку, чтобы просматривать зафиксированные частоты и идентифицировать потенциальные угрозы.

"Пес Сірко" весит 2 кг, способен работать автономно 6-8 часов, а его металлический корпус может похвастаться защитой IP54 от пыли и влаги. При необходимости детектор можно подзарядить от автомобильного аккумулятора. Программное обеспечение устройства обновляется автоматически при наличии интернета.

Напомним, польские инженеры создали лазерную систему SkanDron, предназначенную для отслеживания и уничтожения даже самых маленьких дронов на малых высотах.

Фокус также сообщал, что американская компания Honeywell продемонстрировала возможности своей новейшей системы обнаружения и перехвата беспилотников.