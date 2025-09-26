Врятує від російських БПЛА: як працює новітній детектор дронів "ПЕС Сірко" (відео)

Українська компанія "Бабай" представила портативний детектор дронів "ПЕС Сірко", який може працювати разом з системами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Детектор "ПЕС Сірко" сумісний як із власною розробкою компанії "ЖУК" 2М, яка під’єднується через спеціальний роз’єм, так і з комплексами РЕБ інших виробників. Останні потребують додаткового встановлення пускового реле, розповів представник компанії "Бабай" порталу Mezha.Media.

Детектор дронів "ПЕС Сірко"

За даними виробника, "ПЕС Сірко" виявляє дрони на відстані до 2 км, скануючи ефір на 360 градусів. Діапазон роботи від 150 до 6000 МГц дозволяє детектору фіксувати FPV-дрони, DJI, Autel та інші розвідувальні БПЛА, які працюють на цих частотах.

Важливо

При інтеграції детектора з системою РЕБ процес придушення дронів запускається автоматично, без участі оператора. Пристрій також можна під'єднати до ноутбука, щоб переглядати зафіксовані частоти та ідентифікувати потенційні загрози.

"ПЕС Сірко" важить 2 кг, здатен працювати автономно 6–8 годин, а його металевий корпус може похвалитися захистом IP54 від пилу та вологи. При потребі детектор можна підзарядити від автомобільного акумулятора. Програмне забезпечення пристрою оновлюється автоматично за наявності інтернету.

Нагадаємо, польські інженери створили лазерну систему SkanDron, призначену для відстеження та знищення навіть найменших дронів на малих висотах.

Фокус також повідомляв, що американська компанія Honeywell продемонструвала можливості своєї новітньої системи виявлення та перехоплення безпілотників.