Для захисту від БПЛА: нова система Honeywell може працювати як з землі, так і з аеростата

Американська компанія Honeywell продемонструвала можливості своєї новітньої системи виявлення та перехоплення безпілотних літальних апаратів.

Антидронова система Honeywell пройшла випробування в умовах протидії роям дронів. Експлуатація відбувалася безпосередньо з наземного транспорту, а ключові елементи технології протестували з аеростата на висоті понад 300 метрів, йдеться в пресрелізі.

"Рої дронів становлять все більшу загрозу для цінних об’єктів, тому здатність виявляти, відстежувати та протидіяти їм є важливою складовою сучасних військових операцій", — сказав Мет Мілас, президент підрозділу оборони та космосу Honeywell Aerospace Technologies.

За даними компанії систему було розроблено шляхом інтеграції компонентів від виробників оборонного обладнання, таких як Blue Halo, Leonardo DRS, Pierce Aerospace, Silent Sentinel, Walaris, Rocky Research та Versatol.

Серед цих компонентів: засоби радіочастотного виявлення, сенсорні технології на основі світла для ідентифікації та відстеження об’єктів, а також наступальні дрони для боротьби з роями.

Повідомляється, що рішення Honeywell має модульну архітектуру, що дає змогу інтегрувати компоненти відповідно до потреб користувачів. За словами розробників, це дозволить військовим заощаджувати час і гроші, оптимізуючи свої попередні інвестиції.

Нагадаємо, шведська оборонна компанія Nordic Air Defence та Volvo Defense оголосили про партнерство з метою інтеграції перехоплювачів дронів Kreuger 100XR у транспортні засоби.

Фокус також повідомляв, що компанія Aurelius Systems розробляє лазерну зброю нового покоління, призначену для захисту критично важливої ​​інфраструктури та військових на передовій від дронів.