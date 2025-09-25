Для защиты от БПЛА: новая система Honeywell может работать как с земли, так и с аэростата

Американская компания Honeywell продемонстрировала возможности своей новейшей системы обнаружения и перехвата беспилотных летательных аппаратов.

Антидроновая система Honeywell прошла испытания в условиях противодействия роям дронов. Эксплуатация происходила непосредственно с наземного транспорта, а ключевые элементы технологии протестировали с аэростата на высоте более 300 метров, говорится в пресс-релизе.

"Рои дронов представляют все большую угрозу для ценных объектов, поэтому способность выявлять, отслеживать и противодействовать им является важной составляющей современных военных операций", — сказал Мэт Милас, президент подразделения обороны и космоса Honeywell Aerospace Technologies.

По данным компании система была разработана путем интеграции компонентов от производителей оборонного оборудования, таких как Blue Halo, Leonardo DRS, Pierce Aerospace, Silent Sentinel, Walaris, Rocky Research и Versatol.

Среди этих компонентов: средства радиочастотного обнаружения, сенсорные технологии на основе света для идентификации и отслеживания объектов, а также наступательные дроны для борьбы с роями.

Сообщается, что решение Honeywell имеет модульную архитектуру, позволяющую интегрировать компоненты в соответствии с потребностями пользователей. По словам разработчиков, это позволит военным экономить время и деньги, оптимизируя свои предыдущие инвестиции.

Напомним, шведская оборонная компания Nordic Air Defence и Volvo Defense объявили о партнерстве с целью интеграции перехватчиков дронов Kreuger 100XR в транспортные средства.

Фокус также сообщал, что компания Aurelius Systems разрабатывает лазерное оружие нового поколения, предназначенное для защиты критически важной инфраструктуры и военных на передовой от дронов.