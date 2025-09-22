Оператор не нужен: новый дальнобойный дрон D4 сам найдет и поразит цель (фото)

Американская компания Shield AI и украинская компания Iron Belly совместно разработали дальнобойный ударный дрон D4. Беспилотник был представлен на выставке Defense Tech Valley 2025.

Особенностью дрона D4 является то, что он полагается на оптическую навигацию, которая позволяет ему полностью автономно долететь до цели и поразить ее. Об этом рассказал представитель Shield AI Остин Говард порталу "Мілітарний".

Дрон D4 Фото: Милитарный

По данным производителя, беспилотник D4 способен преодолевать 100 км, неся полезную нагрузку весом 3 кг. Для разработки маршрута БПЛА может использовать изображения, в частности, полученные с помощью разведывательного БПЛА V-BAT от Shield AI.

Дрон D4 Фото: Милитарный

"Мы можем загрузить изображение цели с ее местоположением, и система автономно выполнит навигацию, используя комбинацию маяков и визуальной навигации к цели. Примерно на расстоянии 5-10 км дрон зафиксируется на цели. То есть вам не нужен GPS, вам не нужна связь — он найдет цель и поразит ее", — пояснил Говард.

Сейчас D4 находится на стадии полевых испытаний. Объемы производства составляют около 500-1 000 единиц в месяц и будут наращиваться. Разработчики также работают над бесшовной интеграцией дрона с разведывательными БПЛА.

"Эта система подтверждена и она будет развернута на передовой", — подчеркнул представитель Shield AI.

Напомним, в 2024 году Силы обороны Украины получили и начали испытывать военные беспилотники V-BAT от Shield AI.

Фокус также сообщал, что Shield A представила новейшую версию дрона V-BAT с большей автономностью и связью SATCOM.