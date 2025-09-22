Оператор не потрібен: новий далекобійний дрон D4 сам знайде та уразить ціль (фото)

Американська компанія Shield AI та українська компанія Iron Belly спільно розробили далекобійний ударний дрон D4. Безпілотник було представлено на виставці Defense Tech Valley 2025.

Особливістю дрона D4 є те, що він покладається на оптичну навігацію, яка дозволяє йому повністю автономно долетіти до цілі та уразити її. Про це розповів представник Shield AI Остін Говард порталу "Мілітарний".

Дрон D4 Фото: Мілітарний

За даними виробника, безпілотник D4 здатен долати 100 км, несучи корисне навантаження вагою 3 кг. Для розробки маршруту БПЛА може використовувати зображення, зокрема, отримані за допомогою розвідувального БПЛА V-BAT від Shield AI.

Дрон D4 Фото: Мілітарний

"Ми можемо завантажити зображення цілі з її місцеположенням, і система автономно виконає навігацію, використовуючи комбінацію маяків і візуальної навігації до цілі. Приблизно на відстані 5–10 км дрон зафіксується на цілі. Тобто вам не потрібен GPS, вам не потрібен зв’язок — він знайде ціль і уразить її", — пояснив Говард.

Наразі D4 перебуває на стадії польових випробувань. Обсяги виробництва становлять близько 500–1 000 одиниць на місяць і будуть нарощуватися. Розробники також працюють над безшовною інтеграцією дрона з розвідувальними БПЛА.

"Ця система підтверджена і вона буде розгорнута на передовій", — наголосив представник Shield AI.

Нагадаємо, у 2024 році Сили оборони України отримали та почали випробовувати військові безпілотники V-BAT від Shield AI.

Фокус також повідомляв, що Shield A представила новітню версію дрона V-BAT з більшою автономністю та зв'язком SATCOM.