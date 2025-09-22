Несе 25 кг вибухівки: в Україні показали новий БПЛА літакового типу Cargo (фото)

На інвестиційному саміті Defense Tech Valley 2025 від Brave1 представили багатофункціональний безпілотний авіаційний комплекс Cargo.

Дрон Cargo можна використовувати як дрон-камікадзе або бомбардувальник, а також виконувати логістичні задачі. Робота над цим БПЛА літакового типу розпочалася ще до повномасштабної війни, пише "Мілітарний".

У версії бомбардувальника Cargo здатен нести три невеликі авіабомби вагою 8,5 кг кожна, або одну вагою 25 кілограмів. Після скидання вибухівки дрон сам повертається на локацію, задану операторами.

Дрон Cargo Дрон Cargo Фото: Мілітарний

Безпілотник злітає з короткої смуги, однак при потребі є можливість запуску з катапульти. Приземлятися він може у ручному режимі, автоматично чи на парашуті.

Заявлена дальність польоту дрона Cargo становить понад 500 км, але це залежить він ваги корисного навантаження та запасу пального на борту. Дубльовані канали зв’язку роблять БПЛА стійким перед обходу ворожими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) і спуфінгом.

Нагадаємо, українська компанія Vyriy Drone представила на Defense Tech Valley 2025 недорогий розвідувальний безпілотник "Сокіл".

Фокус також повідомляв, що Vyriy Drone представила на Defense Tech Valley 2025 свій перший НРК під назвою "Джанкой".