Несет 25 кг взрывчатки: в Украине показали новый БПЛА самолетного типа Cargo (фото)

На инвестиционном саммите Defense Tech Valley 2025 от Brave1 представили многофункциональный беспилотный авиационный комплекс Cargo.

Дрон Cargo можно использовать как дрон-камикадзе или бомбардировщик, а также выполнять логистические задачи. Работа над этим БПЛА самолетного типа началась еще до полномасштабной войны, пишет "Милитарный".

В версии бомбардировщика Cargo способен нести три небольшие авиабомбы весом 8,5 кг каждая, или одну весом 25 килограммов. После сброса взрывчатки дрон сам возвращается на локацию, заданную операторами.

Беспилотник взлетает с короткой полосы, однако при необходимости есть возможность запуска с катапульты. Приземляться он может в ручном режиме, автоматически или на парашюте.

Заявленная дальность полета дрона Cargo составляет более 500 км, но это зависит он веса полезной нагрузки и запаса горючего на борту. Дублированные каналы связи делают БПЛА устойчивым перед обхода вражескими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и спуфингом.

Напомним, украинская компания Vyriy Drone представила на Defense Tech Valley 2025 недорогой разведывательный беспилотник "Сокол".

Фокус также сообщал, что Vyriy Drone представила на Defense Tech Valley 2025 свой первый НРК под названием "Джанкой".