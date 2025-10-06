Прорив у технології дронів: новий БПЛА DART легко сідає на рухомий транспорт (відео)

Команда дослідників з Університету Шербрука в Канаді розробила експериментальний квадрокоптер під назвою DART (Direct Approach Rapid Touchdown), який може безпечно приземлятися на транспортний засіб, що рухається зі швидкістю до 110 км/год.

Related video

В ході випробувань, проведених дослідницькою лабораторією Createk, дрон DART успішно здійснив 38 послідовних посадок на пікап, що швидко рухався по шосе. Про це пише портал Interesting Engineering.

Випробування дрона DART

Повідомляється, що посадка на рухомі транспортні засоби завжди була серйозною проблемою для дронів. На високих швидкостях опір повітря змушує БПЛА різко нахилятися вперед, через що пропелери можуть ударитися об поверхню машини. Шасі часто ламається від удару, або дрон просто відскакує.

Розробники розв’язали цю проблему, створивши систему, яка поєднує амортизатори на основі тертя та керування зворотною тягою. Ці дві технології дозволяють дрону поглинати енергію удару та залишатися зафіксованим на транспортному засобі, не відскакуючи та не ковзаючи.

Як працює дрон DART

БПЛА DART

Дрон DART вагою 2,4 кг починає посадку, відстежуючи рух апарату зверху. Потім він виконує високошвидкісне вертикальне пікірування до цілі. Таке швидке зниження забезпечує стабільність дрона в турбулентному повітрі та мінімізує перешкоди вітру.

Безпосередньо перед приземленням DART виконує маневр вирівнювання тангажу, який випрямляє кут польоту та забезпечує рівномірний контакт усіх чотирьох ніг. Амортизатори на основі тертя приймають на себе основний удар, розсіюючи кінетичну енергію, не викликаючи відскоку.

Водночас дрон активує режим зворотної тяги, щільно притискаючи ноги до поверхні транспортного засобу. Ця техніка подвійної дії дозволяє йому надійно триматися на місці навіть за швидкого або нерівномірного руху.

Як можна застосовувати БПЛА DART

Як зазначають у виданні, дрон DART відкрив нову віху в сфері безпілотників. Оскільки ця система легка та спирається на компоненти, які вже є в більшості БПЛА, її легко масштабувати для комерційного та військового застосування.

Важливо

Уразить ціль автоматично: в Україні показали новітній БПЛА-камікадзе "Жук" (відео)

За словами авторів, дрони з технологією DART можуть збирати розвідувальні дані для військових та повертатися до рухомих автомобілів операторів, не вимагаючи їх зупинки.

У цивільному житті вони могли б переміщувати посилки між вантажівками по дорозі, покращуючи ефективність логістики, або приземлятися на човни та всюдиходи під час пошуково-рятувальних операцій.

Нагадаємо, китайська компанія DAMODA продемонструвала систему автоматизованого розгортання тисяч дронів, які працюють роєм.

Фокус також повідомляв, що сербський оборонний інститут Vlatacom представив передовий дрон vILA-1 з можливостями крилатої ракети.