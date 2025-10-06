Уразить ціль автоматично: в Україні показали новітній БПЛА-камікадзе "Жук" (відео)

Українська компанія «Атарна» розробила дрон-камікадзе літакового типу «Жук», стійкий до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Дрон "Жук" був продемонстрований у рамках публічних випробувань Brave1, направлених на пошук БПЛА-камікадзе з дальністю ураження понад 40 км. Про це йдеться в репортажі "Мілітарного".

Випробування БПЛА "Жук"

Новий безпілотник запускається з катапульти та оснащений функцією автоматичного донаведення на ціль. Апаратна складова БПЛА оновлюється з урахуванням поточних засобів РЕБ противника.

"Жук" несе бойову частину вагою від 8 до 2 кілограмів. Це можуть бути уламково-фугасні, кумулятивні та інші типи боєприпасів, залежно від бойової задачі та замовлення.

БПЛА працює у парі з дроном-ретранслятором, що дозволяє завдавати ударів на більших відстанях. Наразі відомо про ураження цілі на відстані 67 км. Згаданий ретранслятор також є розробкою компанії "Атарна".

Нагадаємо, українська компанія OMNITECH та інженери 3 ОШБр розробили БПЛА-ретранслятор "Павук Допхіна", здатний збільшити дальність ураження звичайних FPV-дронів до понад 60 кілометрів.

Фокус також повідомляв, що українська компанія Vyriy drone представила на виставці Defense Tech Valley 2025 дрон-матку "Вересень", що переносить на собі FPV-дрони та розвідує для них цілі.