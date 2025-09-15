Українські дрони-камікадзе Brave1 пройшли фінальні випробування з дальністю понад 40 км (фото)

Українська платформа оборонних інновацій Brave1 завершила фінальні випробування далекобійних безпілотників-камікадзе. Дрони здатні уражати цілі на відстані понад 40 км і зберігати ефективність за умов радіоелектронних перешкод.

Як повідомляє Defence Blog, нові баражувальні боєприпаси розроблені для забезпечення високоточних ударів по логістичних вузлах, скупченнях ворога та об'єктах протиповітряної оборони, мінімізуючи ризики для українських військових.

БпЛА Brave1 Фото: defence-blog

Brave1 повідомила, що дрони створені як "дешеві, масштабовані та практичні", що дає змогу українським силам збільшити дальність ударів та підвищити живучість апаратів у складних електромагнітних умовах. Офіційні особи зазначають, що апарати будуть альтернативою артилерійським або ракетним системам для тактичних ударів на великі відстані.

"Ці дрони-камікадзе з дальністю польоту понад 40 км відкривають новий рівень ударних можливостей за межами фронтової лінії", — повідомили у Brave1. Команда підкреслила, що бойові випробування відбудуться найближчим часом, а дрони будуть оперативно впроваджені на полі бою.

Brave1, запущена у 2023 році Міністерством оборони України та агентствами цифрового розвитку, координує роботу стартапів оборонних технологій і виробників дронів. Платформа забезпечує фінансування, технічну підтримку та прямий зворотний зв'язок від військових, що пришвидшує адаптацію розробок до польових умов.

Українські військові активно використовують дрони-камікадзе, включно з FPV та автономними моделями, для компенсації обмежених ресурсів у війні з Росією. Нові системи здатні працювати поза зоною дії радіоелектронних перешкод, що є критично важливим на сучасному полі бою.

Нагадаємо, дрони-камікадзе вже давно стали одним із ключових елементів української стратегії, даючи змогу завдавати точних ударів на великі відстані. Розгортання нових далекобійних моделей Brave1 збільшує потенціал ЗСУ та ускладнює гарантування безпеки тилових об'єктів Росії.

Як повідомляв Фокус, перші випробування дронів ЗСУ, які здатні влучати в ціль на відстані понад 40 км, вперше провели два місяці тому на лінії фронту.

Фокус також писав, що український аерокосмічний стартап Scopa Industries, розпочала виробництво реактивного двигуна з автозапуском, який забезпечує політ ракети на відстань до 250 км.