Украинские дроны-камикадзе Brave1 прошли финальные испытания с дальностью более 40 км (фото)

Украинская платформа оборонных инноваций Brave1 завершила финальные испытания дальнобойных беспилотников-камикадзе. Дроны способны поражать цели на расстоянии более 40 км и сохранять эффективность в условиях радиоэлектронных помех.

Как сообщает Defence Blog, новые барражирующие боеприпасы разработаны для обеспечения высокоточных ударов по логистическим узлам, скоплениям врага и объектам противовоздушной обороны, минимизируя риски для украинских военных.

БПЛА Brave1 Фото: defence-blog

Brave1 сообщила, что дроны созданы как "дешевые, масштабируемые и практичные", что позволяет украинским силам увеличить дальность ударов и повысить живучесть аппаратов в сложных электромагнитных условиях. Официальные лица отмечают, что аппараты будут альтернативой артиллерийским или ракетным системам для тактических ударов на большие расстояния.

БПЛА Brave1 Фото: defence-blog

"Эти дроны-камикадзе с дальностью полета более 40 км открывают новый уровень ударных возможностей за пределами фронтовой линии", — сообщили в Brave1. Команда подчеркнула, что боевые испытания состоятся в ближайшее время, а дроны будут оперативно внедрены на поле боя.

Brave1, запущенная в 2023 году Министерством обороны Украины и агентствами цифрового развития, координирует работу стартапов оборонных технологий и производителей дронов. Платформа обеспечивает финансирование, техническую поддержку и прямую обратную связь от военных, что ускоряет адаптацию разработок к полевым условиям.

Украинские военные активно используют дроны-камикадзе, включая FPV и автономные модели, для компенсации ограниченных ресурсов в войне с Россией. Новые системы способны работать вне зоны действия радиоэлектронных помех, что является критически важным на современном поле боя.

БПЛА Brave1 Фото: defence-blog

Напомним, дроны-камикадзе уже давно стали одним из ключевых элементов украинской стратегии, позволяя наносить точные удары на большие расстояния. Развертывание новых дальнобойных моделей Brave1 увеличивает потенциал ВСУ и усложняет обеспечение безопасности тыловых объектов России.

Как сообщал Фокус, первые испытания дронов ВСУ, которые способны попадать в цель на расстоянии более 40 км, впервые провели два месяца назад на линии фронта.

Фокус также писал, что украинский аэрокосмический стартап Scopa Industries, , начала производство реактивного двигателя с автозапуском, который обеспечивает полет ракеты на расстояние до 250 км.