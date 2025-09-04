Летит на 250 км: в Украине построили новый реактивный ракетный двигатель (видео)

Благодаря гранту Brave1 украинская компания Scopa Industries начала производить двигатель с автозапуском, который обеспечивает полет ракеты на 250 км.

Related video

Компания Scopa Industries, украинский аэрокосмический стартап, начала производство реактивного двигателя с автозапуском, который обеспечивает полет ракеты на расстояние до 250 км. Об этом сообщил министр цифровой трансформации и вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров.

"В прошлом году мы ставили амбициозную цель — открыть частный рынок производства ракет, чтобы нанести дальние удары по врагу. Правительство сняло барьеры и приняло революционные постановления. Совместно с МОУ запустили отдельные грантовые программы и конкурсы от Brave1, чтобы украинские производители могли довести свои ракеты и двигатели до боевой готовности", — проинформировал министр.

По его словам, уже есть первые результаты в этом направлении — украинские разработчики уже создали и испытывают украинский реактивный двигатель от компании Scopa Industries. Благодаря гранту Brave1 она начала производить двигатель с автозапуском, который обеспечивает полет ракеты на 250 км.

"Простой. Надежный. Быстрый в производстве. Scopa уже поставляет его другим украинским разработчикам ракет. Развитие украинской ракетной программы получит новый толчок", — написал Михаил Федоров.

Оборонный кластер Brave1 также объявил два новых конкурса для ракетной программы — создание украинского Himars и зенитных ракетных комплексов для противодействия беспилотникам. Министр также объявил о запуске двух новых конкурсов:

тактические баллистические ракеты — украинский Himars;

зенитные ракетные комплексы для противодействия БПЛА.

Разработчики могут подать заявки до 9 сентября и получить более 100 млн грн на свою разработку.

Ракеты Украины — детали новейших разработок

17 августа стало известно, что в Украине представили дальнобойную ракету "Фламинго". Западная газета Associated Press распространила информацию о запуске в серийное производство украинской ракеты "Фламинго". Это оружие способно достичь целей на расстоянии 3000 километров.

2 сентября стало известно, что Министерство обороны Украины официально кодифицировало FPV-дрон первого уровня автономности "Лупинис-10-TFL-1" и модуль автономности TFL-1. Кроме того, разработчики получили акт совместных испытаний от Национальной гвардии Украины.

Также 2 сентября на форуме "Совместные предприятия, совместная оборона" от ассоциации "Технологические силы Украины" представлен новый дрон-бомбер JET MAX, способный одновременно нести восемь боеприпасов для сбросов.