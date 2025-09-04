Летить на 250 км: в Україні збудували новий реактивний ракетний двигун (відео)

Завдяки гранту Brave1 українська компанія Scopa Industries розпочала виробляти двигун з автозапуском, який забезпечує політ ракети на 250 км.

Related video

Компанія Scopa Industries, український аерокосмічний стартап, розпочала виробництво реактивного двигуна з автозапуском, який забезпечує політ ракети на відстань до 250 к м. Про це повідомив міністр цифрової трансформації та Віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров.

"Минулого року ми ставили амбітну ціль — відкрити приватний ринок виробництва ракет, щоб завдати дальніх ударів по ворогу. Уряд зняв бар’єри й ухвалив революційні постанови. Спільно з МОУ запустили окремі грантові програми та конкурси від Brave1, щоб українські виробники могли довести свої ракети й двигуни до бойової готовності", — проінформував міністр.

За його словами, вже є перші результати у цьому напрямку — українські розробники вже створили і випробовують український реактивний двигун від компанії Scopa Industries. Завдяки гранту Brave1 вона розпочала виробляти двигун з автозапуском, який забезпечує політ ракети на 250 км.

"Простий. Надійний. Швидкий у виробництві. Scopa вже постачає його іншим українським розробникам ракет. Розвиток української ракетної програми отримає новий поштовх", — написав Михайло Федоров.

Оборонний кластер Brave1 також оголосив два нові конкурси для ракетної програми — створення українського Himars та зенітних ракетних комплексів для протидії безпілотникам. Міністр також оголосив про запуск двох нових конкурсів:

тактичні балістичні ракети — український Himars;

зенітні ракетні комплекси для протидії БпЛА.

Розробники можуть подати заявки до 9 вересня і отримати понад 100 млн грн на свою розробку.

Ракети України — деталі найновіших розробок

17 серпня стало відомо, що в Україні представили далекобійну ракету "Фламінго". Західна газета Associated Press поширила інформацію про запуск у серійне виробництво української ракети "Фламінго". Ця зброя здатна досягти цілей на відстані 3000 кілометрів.

2 вересня стало відомо, що Міністерство оборони України офіційно кодифікувало FPV-дрон першого рівня автономності «Лупиніс-10-TFL-1» та модуль автономності TFL-1. Окрім того, розробники отримали акт спільних випробувань від Національної гвардії України.

Також 2 вересня на форумі "Спільні підприємства, спільна оборона" від асоціації "Технологічні сили України" представлено новий дрон-бомбер JET MAX, здатний одночасно нести вісім боєприпасів для скидів.