Бьют технику за 40+ км: Brave1 показал первые полеты сверхдальнобойных дронов ВСУ (видео)

На линии фронта провели испытания дронов Вооруженных сил Украины, которые способны попадать в цель на расстоянии более 40 км. Беспилотники взорвали пол десятка машин, которые обеспечивали логистику Вооруженных сил Российской Федерации, достали военную технику, которая пряталась в кустах. На кадрах с моментами испытаний есть отметка, что доставали за 75 км.

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Кластер оборонных инноваций Brave1 работает над тем, чтобы украинские дроны доставали все дальше от линии фронта, и это является одним из ключевых направлений работы, написал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале. Новые разработки уже проходят тестирование и каждый раз преодолевают все большие дистанции, заявил чиновник.

Дроны ВСУ — работа БПЛА на расстояние более 40 км

На странице Brave1 появились кадры испытаний дронов, о которых написал министр. Видим, как разведывательный БПЛА показывает различные цели, по которым удалось ударить. Среди них — военная техника, которая пряталась между деревьями (тип не удалось разглядеть), а также чуть ли не десяток грузовиков. Одни объекты стояли, другие — двигались, но это не помешало попаданию: раз за разом происходят яркие взрывы. В кадр попал ударный дрон за мгновение до попадания: похоже на БПЛА самолетного типа. Кроме того, есть отметки, что некоторые попадания, вероятно, осуществили на расстоянии 70 км.

Федоров пояснил, что главные требования для дальнобойных БПЛА — это низкая стоимость, эффективность и возможность масштабирования. Цели такого типа оружия — склады, логистика и военная техника ВС РФ. Министр заверил, что вскоре такие дальнобойные удары на фронте станут массовыми и россияне "нигде не будут чувствовать себя в безопасности".

"Мы развиваем дешевые, эффективные и масштабируемые средства, способные уничтожать вражескую технику, склады и логистику на расстоянии 40+ км. Совместно с подразделениями Сил безопасности и обороны мы уже тестируем эти дроны непосредственно на фронте, нанося удары на все больших дистанциях. Дальше — больше", — написал Федоров.

Министр не опубликовал деталей относительно того, какой именно тип и модель дрона летает на расстояние более 40 км. В заметке есть размытое фото — скриншот записи или БПЛА-разведчика, или FPV.

Дроны ВСУ — скриншот работы беспилотника из поста Федорова Фото: Telegram / Михаил Федоров

Дроны ВСУ — что известно

Тем временем на портале "Милитарный" рассказали о выставке Brave1, на которой показывали дроны с дальностью 40+км. На видео с испытаний — беспилотник с вертикальным стартом. Также указывается, что дальностью достигают благодаря ретрансляторам.

Дроны ВСУ — как выглядят БПЛА с дальностью 40+ км

Отметим, 30 июля Фокус писал о многоразовом дроне ВСУ "Мангуст". Беспилотник создали в конструкторском бюро "Технари". Назначение устройства — перехват дронов-камикадзе "Шахед" ВС РФ. Технические характеристики дрона-перехватчика "Мангуста" — скорость до 310 км/ч, высота полета до 5 км, дальность полета — до 12 км. Инженеры отметили, что БПЛА работает в автоматическом режиме и уже уничтожил более 10 российских БПЛА.

Между тем в сети появилось фото украинского дрона на основе легкомоторного самолета. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал о возможностях беспилотника. БПЛА действительно способен нести 250-килограммовую бомбу и может осуществлять двойной улар по цели в РФ: сначала — сброс бомбы, затем — таран.

Напоминаем, 31 июля на "Милитарном" рассказали о реактивных дронах РФ и о том, что справятся с ними дроны-перехватчики ВСУ.