Без пилота, но с бомбой: что умеет дрон ВСУ на базе легкомоторного самолета, — авиаэксперт

Авиационный эксперт и заместитель директора производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал о возможностях дрона Вооруженных сил Украины, созданного на основе легкомоторного самолета. Наиболее рациональная тактика применения такого устройства — удары по важным целям, а не закрытие аэропортов или подрыв нефтеперерабатывающих заводов.

Related video

Фокус расспросил Анатолия Храпчинского о возможностях БПЛА, похожих на мини-самолеты: способны ли они нести 250-килограммовую бомбу, для каких целей предназначены и могут ли нести JDAM. Авиаэксперт пояснил, что ВСУ уже давно применяют такой тип беспилотников, которые дают возможность наносить двойной удар и действовать "комплексно". Первый удар — это сброс взрывчатки, второй — самолет на большой скорости попадает в другую цель.

Храпчинский подтвердил, что Силы обороны используют различные способы для нагрузки средств ПВО РФ и имеют различные инструменты, чтобы в аэропортах объявляли план "Ковер" и чтобы бить по важным целям. Речь идет, например, об атаках на Алабугу [где РФ производит дроны "Шахед" для ударов по Украине].

"Принципы аэродинамики и построения любого самолета, и в большинстве дронов, используются классические системы и подходы. Поэтому, в принципе, здесь ничего удивительного. У нас давно очень много интересных работающих решений, которые обеспечивают нам довольно неплохую качественную работу по вражеским объектам", — сказал авиаэксперт.

Речь идет об "обычном легкомоторном самолете, который дополнительно оборудован возможностями автоматического полета", уточнил Храпчинский. Стоимость такого дрона — это стоимость самолета, "плюс" стоимость системы управления, которую установили вместо пилота, и стоимость системы связи на большом расстоянии. При этом эксперт не считает, что такое средство поражения "рационально" применять для объявления сигнал "Ковер" под Москвой или даже для ударов по НПЗ. Такими средствами поражения следует взрывать значительно важные цели.

"Такие самолеты нужно нам использовать для полета на большое расстояние и для работы по объектам, которые требуют большого количества взрывчатых элементов. Потому что, например, для удара по НПЗ достаточно дрона, который несет 30 кг взрывчатки. Этот инструмент надо правильно использовать. У нас не так много возможностей для того, чтобы "просто кошмарить", — отметил Храпчинский.

Еще один вопрос — можно ли на дроны с легкомоторного самолета установить высокоточные JDAM, чтобы эффективнее бить противника.

"Я выступаю за рациональность использования определенных объектов для работы. А зачем запускать JDAM, если его лучше запускать на фронтовой линии с самолета, который для этого предусмотрен, у которого есть все возможности", — подытожил собеседник Фокуса.

Дрон ВСУ — детали

Отметим, днем 28 июля в сети появилось фото дрона ВСУ на базе легкомоторного самолета. Под корпусом БПЛА — авиабомба ФАБ-250. Автор сообщения отметил, что украинские беспилотники постепенно становятся все тяжелее, точнее, качественнее и будут наносить все более чувствительные удары по военным целям РФ.

Дрон ВСУ — легкомоторный самолет с ФАБ-250 Фото: Подсолнечник / Telegram-канал

Напоминаем, зимой 2025 года в сети рассказывали о дроне ВСУ, похожем на легкомоторный самолет, но с возможностью нести ФАБ-250.