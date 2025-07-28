Больше и тяжелее: в сети "засветили" дрон на базе легкомоторного самолета с ФАБ-250 (фото)

Дрон, созданный на основе легкомоторного самолета, может добраться вглубь Российской Федерации и сбросить авиабомбу ФАБ-250. В Вооруженных силах Украины постепенно появляются беспилотники, которые летят на большее расстояние и несут большую нагрузку.

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Украинские военные активно используют дроны, которые нагружают средства противовоздушной обороны ВС РФ, и развивают тактику их применения, написали в Telegram-канале бойцов Воздушных сил ВСУ "Соняшник". Автор сообщения опубликовал фото с примером беспилотника, которым бьют по военным целям.

Сообщение о дроне на основе легкомоторного самолета появилось в сети днем 28 июля. Не указывается, что это за модель устройства, какие у него технические характеристики. Зато отмечается, что украинские дроны "растут", становятся качественными, несут все больше взрывчатки и бьют точнее. Вскоре новые БПЛА нанесут серьезный ущерб на российской территории, пообещал военный.

"Наши маленькие растут, растет количество и качество, а точнее тяжеловооруженность (больше бомб, большие калибры)", — говорится в заметке.

Дрон ВСУ — сообщение о легкомоторном самолете с ФАБ-250 Фото: Скриншот

В сообщении не указывается, какое именно оружие способен нести подобный дрон. Если изображение увеличить (фото слева) и сравнить объект под корпусом с другими фото боеприпасов ВСУ, то видим, что БПЛА, вероятно, вооружен авиабомбой ФАБ-250 (весом 250 кг).

Дрон ВСУ — как выглядит ФАБ-250 под корпусом БПЛА Фото: Скриншот Дрон ВСУ — как выглядит ФАБ-250, которым 14 полк бомбил укрепления РФ Фото: Telegram / "Миколаївський Ваньок"

Дрон ВСУ — детали ударов по РФ

Отметим, Фокус писал о дронах ВСУ, способных наносить дальнобойные удары по военным объектам РФ. Фото беспилотника, который способен поднять 250 кг взрывчатки, появилось в Telegram-канале "Николаевский Ванек". Видим, что БПЛА имеют вид мини-самолетов, а под фюзеляжами — ФАБ-250 с надписью-напоминанием об ударе РФ по Николаеву. Отмечается, что бойцы 14 полка авиационных систем применили дрон со взрывчаткой по военным целям РФ в Брянской области.

Между тем в сети появились кадры с последствиями удара дрона ВСУ по цели ВС РФ в ночь на 30 января. Выяснилось, что удалось взорвать нефтеперекачивающую станцию "Новозыбков" трубопровода "Дружба": местные жители публиковали кадры с пожаром и жаловались на взрывы.

Между тем 28 июля командир 1-го батальона подразделения СБС с позывным "Каспер" рассказал об особенностях применения дронов ВСУ с ФАБ-250. Командир сообщил, что 250-килограммовую бомбу удалось сбросить на химическое предприятие "Щекиноазот" в поселке Первомайский, Тульской области РФ. Военный не раскрыл технические характеристики БПЛА, но отметил, что он легко проходит средства ПВО противника.

Напоминаем, осенью 2024 года аналитики портала Defense Express рассказали, что находится внутри российской авиабомбы ФАБ-250. Весной 2025 года в сети появились кадры с тяжелыми дронами ВСУ "Белый волк", способными уничтожить бронетехнику и фортификационные укрепления ВС РФ.