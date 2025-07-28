Більші і важчі: у мережі "засвітили" дрон на базі легкомоторного літака з ФАБ-250 (фото)

Дрон, створений на основі легкомоторного літака, може дістатись вглиб Російської Федерації та скинути авіабомбу ФАБ-250. У Збройних сил України поступово з'являються безпілотники, які летять на більшу відстань та несуть більше навантаження.

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Українські військові активно використовують дрони, які навантажують засоби протиповітряної оборони ЗС РФ, і розвивають тактику їхнього застосування, написали в Telegram-каналі бійців Повітряних сил ЗСУ "Соняшник". Автор допису опублікував фото з прикладом безпілотника, яким б'ють по військових цілях.

Допис про дрон на основі легкомоторного літака з'явився в мережі вдень 28 липня. Не вказується, що це за модель пристрою, які у нього технічні характеристики. Натомість зауважується, що українські дрони "ростуть", стають якіснішими, несуть все більше вибухівки та б'ють точніше. Незабаром нові БПЛА завдадуть серйозної шкоди на російській території, пообіцяв військовий.

"Наші маленькі ростуть, росте кількість і якість, а точніше тягоозброєність (більше бомб, більші калібри)", — ідеться у дописі.

Дрон ЗСУ - повідомлення про легкомоторний літак з ФАБ-250 Фото: Скриншот

У повідомлення не вказується, яку саме зброю здатен нести подібний дрон. Якщо зображення збільшити (фото зліва) та порівняти об'єкт під корпусом з іншими фото боєприпасів ЗСУ, то бачимо, що БПЛА, ймовірно, озброєний авіабомбою ФАБ-250 (вагою 250 кг).

Дрон ЗСУ - як виглядає ФАБ-250 під корпусом БПЛА Фото: Скриншот Дрон ЗСУ - як виглядає ФАБ-250, яким 14 полк бомбив укріплення РФ Фото: Telegram / "Миколаївський Ваньок"

Дрон ЗСУ — деталі ударів по РФ

Зазначимо, Фокус писав про дрони ЗСУ, здатні завдавати далекобійних ударів по військових об'єктах РФ. Фото безпілотника, який здатен підняти 250 кг вибухівки, з'явився в Telegram-каналі "Николаевский Ванек". Бачимо, що БПЛА мають вигляд мінілітаків, а під фюзеляжами — ФАБ-250 з надписом-нагадуванням про удар РФ по Миколаєву. Наголошується, що бійці 14 полку авіаційних систем застосували дрон за вибухівкою по військові цілі РФ у Брянській області.

Тим часом у мережі з'явились кадри з наслідками удару дрона ЗСУ по цілі ЗС РФ в ніч на 30 січня. З'ясувалось, що вдалось підірвати нафтоперекачувальну станцію "Новозибків" трубопроводу "Дружба": місцеві жителі публікували кадри з пожежею та скаржились на вибухи.

Тим часом 28 липня командир 1-го батальйону підрозділу СБС із позивним "Каспер" розповів про особливості застосування дронів ЗСУ з ФАБ-250. Командир повідомив, що 250-кілограмову бомбу вдалось скинути на хімічне підприємство "Щекіноазот" у селищі Первомайський, Тульської області РФ. Військовий не розкрив технічні характеристики БПЛА, але зауважив, що він легко минає засоби ППО противника.

Нагадуємо, восени 2024 року аналітики порталу Defense Express розповіли, що знаходиться всередині російської авіабомби ФАБ-250. Весною 2025 року у мережі з'явились кадри з важкими дронами ЗСУ "Білий вовк", здатними знищити бронетехніку та фортифікаційні укріплення ЗС РФ.