Дрони з ФАБ-250 громлять російський тил: у СБС поділилися подробицями (відео)

Удари українських далекобійних БПЛА по військових цілях у тилу Росії помітно змінили характер війни. Зокрема, безпілотні системи ЗСУ здатні нести авіаційні бомби, аналогічні ФАБ масою 250, які завдають суттєвої шкоди противнику на території РФ.

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Військові 14-го окремого полку безпілотних авіакомплексів Сил безпілотних систем ЗСУ у своїх операціях успішно використовують вітчизняні БПЛА, здатні нести руйнівні авіабомби ФАБ 250. Про це розповів командир 1-го батальйону підрозділу СБС із позивним "Каспер" в інтерв'ю "Суспільне".

Командир 14-го окремого полку СБА про бойове застосування БПЛА з ФАБ-250 (дивитися з 15:00)

За його словами, українські сили із застосуванням модифікованого безпілотника завдали удару по хімічному підприємству "Щекіноазот" у селищі Первомайський, Тульської області РФ. Однак точні характеристики безпілотника не розкриваються.

"Це такий дрон, який дуже круто себе зарекомендував, і який справді здатен занести 250-й ФАБ і просто скинути на голови росіян. І це така хороша відповідь їхнім КАБам", — розповів "Каспер".

Офіцер зазначив, що, крім усього, цей безпілотник може виконати бойове завдання "тихо і непомітно", натякаючи на здатність апарата обходити російські системи ППО.

Також український БПЛА може бути використаний двояко — і як дрон-камікадзе, і як бомбардувальник залежно від характеру бойового завдання і дистанції, яку йому необхідно подолати.

Удар по тульському заводу "Щекіноазот"

Зазначимо, що профільні ресурси, які повідомили про удар по тульському підприємству, опублікували фото, на якому чітко видно бойову підвіску з авіабомбою ФАБ-250 і 120-мм мінами. За попередніми даними, внаслідок удару постраждали система високого тиску і дах однієї з технологічних печей "Щекіноазоту", а на підприємстві спалахнула пожежа.

Відстань від кордону України до місця удару перевищує 450 км. Це вказує на високу дальність дії дронів, здатних не тільки доставити важкий боєприпас, а й повернутися назад. Судячи з відкритих даних, апарати цього типу можуть долати відстань до 2 000 км в автономному режимі.

Таким чином інтеграція боєприпасу ФАБ-250 у БПЛА відкриває нові можливості для завдавання точкових ударів по критично важливій інфраструктурі РФ. На відміну від дронів-камікадзе, ці апарати можуть скидати бойове навантаження і повертатися на базу, що робить їх повторне використання можливим і економічно вигідним.

Нагадаємо, російські окупанти атакували центр Харкова двома авіаційними бомбами. Як повідомили силовики, противник уперше використав новий тип керованої авіаційної бомби УМПБ-5 із більш руйнівними наслідками.