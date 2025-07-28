Дроны с ФАБ-250 громят российский тыл: в СБС поделились подробностями (видео)

Удары украинских дальнобойных БПЛА по военным целям в тылу России заметно изменили характер войны. В частности, беспилотные системы ВСУ способны нести авиационные бомбы, аналогичные ФАБ массой 250, которые наносят существенный урон противнику на территории РФ.

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Военные 14-го отдельного полка беспилотных авиакомплексов Сил беспилотных систем ВСУ в своих операциях успешно используют отечественные БПЛА, способные нести разрушительные авиабомбы ФАБ 250. Об этом рассказал командир 1-го батальона подразделения СБС с позывным "Каспер" в интервью "Суспільне".

Командир 14-го отдельного полка СБА о боевом применении БПЛА с ФАБ-250 (смотреть с 15:00)

По его словам, украинские силы с применением модифицированного беспилотника нанесли удар по химическому предприятию "Щекиноазот" в поселке Первомайский, Тульской области РФ. Однако точные характеристики беспилотника не раскрываются.

"Это такой дрон, который очень круто себя зарекомендовал, и которой действительно способен занести 250-й ФАБ и просто сбросить на головы россиян. И это такой хороший ответ их КАБам", — рассказал "Каспер".

Офицер отметил, что кроме всего, данный беспилотник может выполнить боевую задачу "тихо и незаметно", намекая на способность аппарата обходить российские системы ПВО.

Также украинский БПЛА может быть использован двояко — и как дрон-камикадзе, и как бомбардировщик в зависимости от характера боевой задачи и дистанции, которую ему необходимо преодолеть.

Удар по тульском заводу "Щекиноазот"

Отметим, что профильные ресурсы, которые сообщили об ударе по тульскому предприятию, опубликовали фото, на котором отчетливо видна боевая подвеска с авиабомбой ФАБ‑250 и 120-мм минами. По предварительным данным, в результате удара пострадали система высокого давления и крыша одной из технологических печей "Щекиноазота", а на предприятии вспыхнул пожар.

Расстояние от границы Украины до места удара превышает 450 км. Это указывает на высокую дальность действия дронов, способных не только доставить тяжелый боеприпас, но и вернуться обратно. Судя по открытым данным, аппараты этого типа могут преодолевать расстояние до 2 000 км в автономном режиме.

Таким образом интеграция боеприпаса ФАБ‑250 в БПЛА открывает новые возможности для нанесения точечных ударов по критически важной инфраструктуре РФ. В отличие от дронов-камикадзе, эти аппараты могут сбрасывать боевую нагрузку и возвращаться на базу, что делает их повторное использование возможным и экономически выгодным.

Напомним, российские оккупанты атаковали центр Харькова двумя авиационным бомбами. Как сообщили силовики, противник впервые использовал новый тип управляемой авиационной бомбы УМПБ-5 с более разрушительными последствиями.