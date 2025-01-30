Помста за Миколаїв: дрони ЗСУ можуть нести 250-кілограмові авіабомби, — соцмережі (фото)

Безпілотники ЗСУ доставили ФАБ-250 до військового об'єкті РФ в Брянській області, розповів представник Сил оборони. На фото показали, що під фюзеляжем дрона була не лише бомба.

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Українські військові прилаштувало до БПЛА ЗСУ боєголовку вагою 250 кг. Безпілотника, несучи під крилами ФАБ-250, полетів у напрямку Брянської області. На поверхні бомби був надпис, який нагадував росіянам про Миколаїв та мирних людей, які загинули від ракет ЗС РФ. Про нове досягнення українських БПЛА розповіли у Telegram-каналі представника Сил оборони "Миколаївського Ванька".

Повідомлення "Ванька" з'явилось у мережі вдень 30 січня. У дописі вказано, що бійці 14 полку безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) минулої ночі вдарили по цілях у "Брянській республіці". Також автор нагадав, як росіяни вихвалялись успішним збиттям усіх українських дронів, які атакували територію РФ.

"Багато бомб ще доведеться збивати", — пообіцяв він.

У дописі є фото фюзеляжу дрона невстановленої моделі. Видно, що до безпілотника прикріплена авіабомба, ймовірно, ФАБ-250. На бомбі напис — "За Миколаїв". Зазначимо, тип боєзаряду вказали у аналітичному каналі ВРБ, автор якого також помітив міну калібру 120 мм, призначену для удару по ворогу.

БПЛА ЗСУ - авіабомба ФАБ-250 під філеляжем Фото: Telegram / "Миколаївський Ваньок"

У соцмережах 14 полку БпАК поки що немає підтвердження фото, яке показав "Миколаївський Ваньок". Про удар також не писало українське командування.

Автор повідомлення не уточнив, який саме безпілотник може підняти 250-кілограмовий вантаж. Тим часом раніше Фокус писав про дрони E-300 Enterprise, здатні нести до 300 кг. У квітні 2024 року його могли застосувати для удару по заводу з виробництва "Шахедів" у Татарстані. Дрон дістався на міста Елабуга, розташованого за 1 200 км від України.

БПЛА ЗСУ — удар по РФ 30 січня

Тим часом росЗМІ писали про події у Брянській області, згаданій "Ваньком". Росіяни вночі та зранку 30 січня опублікували серію відео, знятих у Брянській області. На відео — кадри пожежі у районі населених пунктів Климово, Новозибкове, Мамай.

Міноборони РФ запевнило, що була атака двох БПЛА ЗСУ, і усі начебто збиті. Втім на фото з космосу видно чотири точки займання, а місцеві жителі розповіли про пожежу на станції "Новозибкове" нафтопроводу "Дружба".

Зазначимо, нафтопровід "Дружба" вже потрапляв під удар українських засобів ураження. Попередній такий випадок стався місяць тому, 30 грудня 2024 року. Міноборони РФ того дня також звітувало, що сили ППО збили усі дрони, але на кадрах з місця удару бачили заграву від пожежі.

Нагадуємо, 28 січня ЗС РФ вдарили по Миколаєву балістичною ракетою: було влучання у багатоповерхівку, загинули люди. Тим часом 30 січня росіяни поцілили "Шахедом" по будинку в Сумах та при цьому пробили бетонні стіни.