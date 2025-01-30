Атака дронів на РФ: загорілась станція нафтопроводу "Дружба" під Брянськом, деталі (відео)

Безпілотники атакували станцію "Новозибкове" нафтопроводу "Дружба" у Брянській області, свідчать кадри з місця подій. Пожежі видно з космосу, а Міноборони РФ запевняє, що все збили.

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В ніч на 30 січня жителі Брянської області, регіону, яким проходить гілка нафтопроводу "Дружба", поскаржились на гучні звуки вибухів. Згодом за вікном вони помітили пожежу, яка палала, серед іншого, на станції "Новозибкове" поруч з Білоруссю. В Міноборони РФ підтвердили нічну атаку безпілотників. Фокус зібрав інформацію про удар по РФ та про загрозу російському нафтопроводу.

Близько першої години ночі 30 січня росЗМІ почали публікувати кадри пожежі поруч з трьома населеними пунктами в Брянській області — Климове, Новозибкове, Мамай. Саме цією місцевістю проходить нафтопровід "Дружба", підтвердили росіяни. Місцеві жителі свідчили, що чули гучні вибухи у районі станції "Новозибкове", якою проходила гілка нафтопроводу.

У Telegram-каналі ASTRA уточнили походження заграв на відео. Одна з них — на крайній північно-західній околиці Климово, біля ТЦ "Квартал". Друга — над підстанцією "Новозибкове".

Атака БПЛА по РФ — деталі подій 30 січня

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз не коментував ситуацію з нічним ударом по одному з регіонів. Тим часом Міноборони РФ відзвітувало про нічну атаку п'яти українських безпілотників. Зі слів російського відомства, два з них начебто успішно збили над Брянською областю, три — над Бєлгородською.

На карті пожеж NASA можна побачити яскраві точки у місцевості, по якій в ніч на 30 січня могли вдарити безпілотники. Яскраві точки — пожежі, сліди від яких видно з космосу.

Атака БПЛА по РФ - карта FIRAMS 30 січня Фото: FIRMS NASA

На Google Maps можна позначити населені пункти РФ, населення яких скаржилось на нічну атаку дронів. Якщо накласти на карту схему нафтопроводу "Дружба" від порталу DW, то видно гілку, яка прямує через, орієнтовно, Новозибкове і далі на НПЗ в Мозирі у Білорусі. Ще одна гілка відходить на північ і прямує з Унечі до нафтового порту Усть-Луга під Санкт-Петербургом.

Атака БПЛА по РФ - карта вибухів 30 січня Фото: Google Maps Атака БПЛА по РФ - карта фрагменту нафтопроводу "Дружба" Фото: DW

Українське командування не коментувало нічну атаку дронів на Брянську область та нафтопровід "Дружба".

Зазначимо, 30 грудня 2024 року росЗМІ вже скаржились на удар по гілці нафтопроводу "Дружба" у Брянській області. Росіяни запевняли, що по цілях вдарили дрони-ракети "Пекло".

Нагадуємо, 29 січня спалахнуло у місті Кстово у Нижньогородській області: кадри з місця подій показували, що палає місцевий НПЗ.