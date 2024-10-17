Что внутри российского модуля УМПК, превращающего ФАБ в КАБ: разборка Defense Express (фото)

Модули УМПК производят в подмосковном городе Королев. И в условиях, когда по российским военным предприятиям не наносятся систематические удары, Кремлю удается масштабировать производство оружия, заключают украинские аналитики.

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В РФ наладили производство модулей УМПК десятками в течение суток, а разбор такого модуля показывает, из чего состоит дешевое и массовое средство дальнобойных авиационных ударов. Блогер "Трофейщик" показал разбор этих модулей в TikTok.

В опубликованном ролике основное внимание обращено к снятию антенны спутниковой навигации "Комета-М", которая достаточно устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы.

Модуль "Комета-М" на 8 антенн

Сам модуль УМПК — это, в сущности, контейнер с рулевым сервоприводом, блоком навигации и управляющим блоком.

Модуль УМПК

Рулевой сервопривод УМПК

У рулевого сервопривода сила до 200 кг, чего вполне достаточно для управления полетом ФАБ. Но, скорее всего, для крупнокалиберных боеприпасов, таких как ФАБ-3000, мощность больше.

Вся электроника устанавливается в виде готовых модулей

Модули связаны между собой стандартными разъемами и дополнительно укреплены клейкой лентой

Питание идет от двух аккумуляторных батарей, которые держатся на металлической конструкции. По словам аналитиков из Defense Express, управляющий блок — также готовое одноплатное решение, под ним находится блок с гироскопом.

Модуль УМПК

Антенна спутниковой навигации "Комета-М" хорошо изучена. Украина применяет снятые с этих модулей блоки навигации. Во всех электронных компонентах использовалась преимущественно западная гражданская электроника. Итог разработки в том, что УМПК устанавливается в корпус готовых блоков вручную, это же касается и коммутации.

Модуль УМПК

Напомним, что в США впервые испытала рои автономных боевых дронов с ИИ.

Ранее Фокус в своем материале выяснял, нужна ли Украине своя версия российского С-70.