В США впервые испытала рои автономных боевых дронов с ИИ: на что они способны

Новая технология позволяет беспилотникам летать в условиях сильного подавления связи и снижает нагрузку на операторов.

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Компания Thales 16 октября во время первых в своем роде испытаний продемонстрировала развертывания роев боевых дронов с разными уровнями автономности. Она отчиталась о достижениях на официальном сайте.

Для удовлетворения потребностей вооруженных сил компания Thales предложила инновационную архитектуру системы на основе искусственного интеллекта, которая обеспечивает рои дронов высоким уровнем контролируемой автономности способность адаптироваться к переменчивым условиям на поле боя. ИИ должен снизить нагрузку на людей-операторов, но при этом позволит им постоянно контролировать ситуацию, особенно на критически важных этапах миссий.

Как отмечают в Thales, польза дронов на поле боя уже доказана и не вызывает сомнений, однако их эффективность все еще ограничена двумя факторами: обычно нужен один оператор на каждый аппарат, а также должен быть безопасный и безотказный канал передачи данных.

В ходе испытаний дрон-демонстратор COHESION от Thales продемонстрировал, как можно использовать ИИ и "умных" машин для достижения высочайшего уровня автономной работы при развертывании роя дронов. Системная архитектура COHESION позволяет операторам адаптировать уровень автономности своих роев дронов к оперативным требованиям каждой фазы миссии.

Демонстрационный дрон COHESION от Thales Фото: Thales

Разработчики утверждают, что новая технология обеспечивает небывалый уровень гибкости в сложных условиях, где средства радиоэлектронной борьбы могут перегружать системы связи и глушить каналы передачи данных, которые полагаются на сигналы спутниковой навигации. Автономная работа отдельных дронов или целых групп устраняет необходимость в постоянном канале передачи данных со станцией управления.

Дроны способны воспринимать и анализировать свою локальную среду, обмениваться информацией о целях, анализировать намерения противника и расставлять приоритеты в миссиях. Они также могут использовать совместную тактику и оптимизировать свои траектории для повышения устойчивости и эффективности, помогая военным лучше видеть и оценивать поле боя.

"Мы гордимся тем, что разрабатываем инновационные решения, соответствующие сильным этическим ценностям. Наши решения наглядны, применимы, пошаговые и развертываемые, выступая в качестве умножителя силы, не увеличивая когнитивную нагрузку на операторов, но при этом гарантируя, что они сохранят свою центральную роль в процессе принятия решений", — заявил Эрве Дамманн, исполнительный вице-президент по наземным и воздушным системам компании Thales.

Позиционируясь как системный поставщик и интегратор, Thales разработала свое предложение Drone Warfare для ускорения взаимодействия между широким спектром наземных, воздушных и морских платформ. Группа также является ключевым игроком в экосистеме французских отраслей промышленности и технологических компаний, работающих над расширением возможностей фронтовых беспилотников на театре военных действий.

Ранее писали, что США опасаются автономных дронов России. По мнению американских военных, современных систем ПВО уже недостаточно, поэтому они ищут новые средства.