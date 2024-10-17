Первая армия мира боится дронов России: что придумали США и сюзники в ответ на угрозы

В армии США считают, что ПВО и дронов-перехватчиков недостаточно для борьбы с БПЛА России и Китая. Поэтому там спешно внедряют лазерное и микроволновое оружие.

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Россия предоставляет своим военным дронам больше автономии, поскольку оборона Украины ужесточается, и эта динамика заставляет армию США усерднее работать над созданием собственных систем противодействия дронам и ракетам. Об этом пишет Defense One.

Майор Келлен Роули, командир 10-го армейского командования противовоздушной и противоракетной обороны, уверил, что РФ все чаще полагается на автономное программное обеспечение для атак беспилотниками, чтобы прерывать связь между дронами ВСУ и их операторами. Роули подтвердил, что ПО для БПЛА становится более адаптивным, хотя ранее россияне испытывают большие трудности с динамическим наведением.

Чиновник из компании Epirus, которая производит передовые средства противодействия беспилотникам, сказал, что большая автономность является растущей тенденцией в российских атаках дронами.

"Есть доказательства того, что полная автономность БПЛА и технология запуска роев дронов станут более распространенными в эту новую эпоху асимметричной войны. Одним из значительных достижений в области технологий, за которым мы внимательно следим, является использование беспилотников с волоконно-оптическим управлением и поддержкой ИИ, которые невосприимчивы к глушению и другим средствам РЭБ. Без связи с глушением или обманом дроны с поддержкой ИИ добились успеха в Украине", — сказал он.

Epirus производит мощную микроволновую систему Leonidas, которая предназначена для перегрузки дронов энергией. Это всего лишь один пример различных решений, которые армия спешит внедрить для борьбы с беспилотными воздушными угрозами, которые становятся все более разнообразными и все труднее поддающимися выводу из строя. Россия, Китай и Северная Корея углубляют свое сотрудничество на нескольких театрах военных действий, в результате чего у этих противников, которые не считались ранее слишком высокотехнологичными, появляются все более мощные беспилотники.

Генерал-майор Дэвид Ф. Стюарт сообщил, что более совершенные БПЛА и новая тактика позволяют даже нетехнологичным противникам наносить удары.

"Мы видим много изменений в тактике противников. Их профили полета теперь становятся все более сложными для обнаружения радиолокационными системами", — сказал Стюарт. — "Я думаю, что более совершенные возможности по обнаружению групп дронов 1, 2 и 3 были бы очень полезны".

Бригадный генерал Патрик Костелло, возглавляющий 94-е командование противовоздушной и противоракетной обороны, заявил, что некоторые новые беспилотные летательные аппараты противника копируют американские, и эта тенденция еще больше укрепилась благодаря сотрудничеству России с Китаем.

"Северная Корея недавно представила разведывательный и многоцелевой беспилотный летательный аппарат, в котором используется обратно спроектированная копия ракеты Hellfire, похожая на RQ-4 и MQ-9", — сказал Костелло.

Он также рассказал, что армия недавно завершила инженерные испытания с использованием фугасного снаряда Northrop Grumman XM1211 High Explosive Proximity, боеприпаса ПВО, который предназначен для взрыва вблизи беспилотников, которые могут совершать контрманевры. Костелло отметил, что этот противобеспилотный снаряд адаптируют для запуска из автоматического гранатомета Mk19.

Армия США в Индо-Тихоокеанском регионе работает над совершенно новыми возможностями для замены Iron Dome на устройства против дронов Indirect Fire Protection Capability – High-Power Microwave (IFPC-HPM) от Epirus.

"У нас есть солдаты, которые тестируют систему. Мы будем использовать ее в течение следующих нескольких лет. По мере роста формирования мы перейдем от структуры из двух батарей Iron Dome к структуре из трех батарей IFPC", — прокомментировал бригадній генерал.

По мнению Роули, единственная и самая большая проблема союзников — это работа внутри НАТО.

"В НАТО 32 страны-члена, и наши противники используют малейшие пробелы в политике НАТО. В условиях мирного времени солдатам сложно распознавать, когда они должны или могут вступить в бой, а когда — нет".

Все это указывает на необходимость большего сотрудничества между службами, правительством США и исследователями, промышленностью и партнерами, сказал Стюарт, глава управления по борьбе с беспилотниками.

"Я настаиваю на общенациональном подходе. Нам придется привлечь правительство, а затем и промышленность", — заключил он.

Ранее мы писали, что в Южной Корее создали прибор, который "обманет" оружие врага с лазерным наведением. Военные получат усовершенствованные дымовые шашки, способные рассеивать инфракрасное излучение.