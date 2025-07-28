Без пілота, але з бомбою: що уміє дрон ЗСУ на базі легкомоторного літака, — авіаексперт

Авіаційний експерт та заступник директора виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів про можливості дрона Збройних сил України, створеного на основі легкомоторного літака. Найбільш раціональна тактика застосування такого пристрою — удари по важливих цілях, а не закриття аеропортів або підрив нафтопереробних заводів.

Фокус розпитав Анатолія Храпчинського про можливості БПЛА, схожих на мінілітаки: чи здатні вони нести 250-кілограмову бомбу, для яких цілей призначені та чи можуть нести JDAM. Авіаексперт пояснив, що ЗСУ вже давно застосовують такий тип безпілотників, які дають можливість завдавати подвійного удару і діяти "комплексно". Перший удар — це скидання вибухівки, другий — літак на великій швидкості влучає в іншу ціль.

Храпчинський підтвердив, що Сили оборони використовують різноманітні способи для навантаження засобів ППО РФ та мають різні інструменти, щоб в аеропортах оголошували план "Ковер" і щоб бити по важливих цілях. Ідеться, наприклад, про атаки на Алабугу [де РФ виготовляє дрони "Шахед" для ударів по Україні].

"Принципи аеродинаміки та побудови будь-якого літака, навіть в більшості дронів, використовуються класичні системи й підходи. Тому, в принципі, тут нічого дивного. У нас давно дуже багато цікавих працюючи рішень, які забезпечують доволі непогану якісну роботу по ворожих об'єктах", — сказав авіаексперт.

Ідеться про "звичайний легкомоторний літак, який додатково обладнаний можливостями автоматичного польоту", уточнив Храпчинский. Вартість такого дрона — це вартість літака, "плюс" вартість системи керування, яку встановили замість пілота, та вартість системи зв'язку на великій відстані. При цьому експерт не вважає, що такий засіб ураження "раціонально" застосовувати для оголошення сигнал "Ковер" під Москвою або навіть для ударів по НПЗ. Такими засобами ураження слід підривати значно важливі цілі.

"Такі літаки потрібно використовувати для польоту на велику відстань і для роботи по об'єктах, які потребують великої кількості вибухових елементів. Тому що, наприклад, для удару по НПЗ достатньо дрона, який несе 30 кг вибухівки. Цей інструмент треба правильно використовувати. У нас не так багато можливостей для того, щоб "просто кошмарити", — зауважив Храпчинський.

Ще одне питання — чи можна на дрони з легкомоторного літака встановити високоточні JDAM, щоб ефективніше бити противника.

"Я виступаю за раціональність поділення використання певних об'єктів для роботи. А нащо запускати JDAM, якщо його краще запускати по фронтовій лінії з літака, який для цього передбачений, в якого є всі можливості", — підсумував співрозмовник Фокусу.

Дрон ЗСУ — деталі

Зазначимо, вдень 28 липня у мережі з'явилось фото дрона ЗСУ на базі легкомоторного літака. Під корпусом БПЛА — авіабомба ФАБ-250. Автор допису зауважив, що українські безпілотники поступово стають все важчими, точнішими, якіснішими та будуть завдавати все дошкульніших ударів по військових цілях РФ.

Дрон ЗСУ - легкомоторний літак з ФАБ-250 Фото: Соняшник / Telegram-канал

Нагадуємо, взимку 2025 року у мережі розповідали про дрон ЗСУ, схожий на легкомоторний літак, але з можливістю нести ФАБ-250.