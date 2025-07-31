Б'ють техніку за 40+ км: Brave1 показав перші польоти наддалекобійних дронів ЗСУ (відео)

На лінії фронту провели випробування дронів Збройних сил України, які здатні влучати в ціль на відстані понад 40 км. Безпілотники підірвали пів десятка машин, які забезпечували логістику Збройних сил Російської Федерації, дістали військову техніку, яка ховалась в кущах. На кадрах з моментами випробувань є позначка, що діставали за 75 км.

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Кластер оборонних інновацій Brave1 працює над тим, щоб українські дрони діставали все далі від лінії фронту, і це є одним з ключових напрямків роботи, написав глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі. Нові розробки вже проходять тестування і щоразу долають все більші дистанції, заявив посадовець.

Дрони ЗСУ - робота БПЛА на відстань понад 40 км

На сторінці Brave1 з'явились кадри випробувань дронів, про які написав міністр. Бачимо, як розвідувальний БПЛА показує різні цілі, по яких вдалось вдарити. Серед них — військова техніка, яка ховалась між деревами (тип не вдалось розгледіти), а також ледь не десяток вантажівок. Одні об'єкти стояли, інші — рухались, але це не завадило влучанню: раз за разом стаються яскраві вибухи. У кадр потрапив ударний дрон за мить до влучання: схоже на БПЛА літакового типу. Крім того, є позначки, що деякі влучання, ймовірно, здійснили на відстані 70 км.

Федоров пояснив, що головні вимоги для далекобійних БПЛА — це низка вартість ефективність та можливість масштабування. Цілі такого типу зброї — склади, логістика та військова техніка ЗС РФ. Міністр запевнив, що незабаром такі далекобійні удари на фронті стануть масовими й росіяни "ніде не почуватимуться в безпеці".

"Ми розвиваємо дешеві, ефективні та масштабовані засоби, здатні знищувати ворожу техніку, склади й логістику на відстані 40+ км. Спільно з підрозділами Сил безпеки і оборони ми вже тестуємо ці дрони безпосередньо на фронті, завдаючи ударів на щоразу більших дистанціях. Далі — більше", — написав Федоров.

Міністр не опублікував деталей щодо того, який саме тип та модель дрона літає на відстань понад 40 км. У дописі є розмите фото — скриншот запису або БПЛА-розвідника, або FPV.

Дрони ЗСУ - скриншот роботи безпілотника з допису Федорова Фото: Telegram / Михайло Федоров

Дрони ЗСУ — що відомо

Тим часом на порталі "Мілітарний" розповіли про виставку Brave1, на якій показували дрони з дальністю 40+км. На відео з випробувань — безпілотник з вертикальним стартом. Також вказується, що дальністю досягають завдяки ретрансляторам.

Дрони ЗСУ - як виглядають БПЛА з дальністю 40+ км

Зазначимо, 30 липня Фокус писав про багаторазовий дрон ЗСУ "Мангуст". Безпілотник створили у конструкторському бюро "Технарі". Призначення пристрою — перехоплення дронів-камікадзе "Шахед" ЗС РФ. Технічні характеристики дрона-перехоплювача "Мангуста" — швидкість до 310 км/год, висота польоту до 5 км, дальність польоту — до 12 км. Інженери зауважили, що БПЛА працює в автоматичному режимі і вже знищив понад 10 російських БПЛА.

Тим часом у мережі з'явилось фото українського дрона на основі легкомоторного літака. Авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів про можливості безпілотника. БПЛА дійсно здатен нести 250-кілограмову бомбу і може здійснювати подвійний улар по цілі у РФ: спершу — скид бомби, потім — таран.

Нагадуємо, 31 липня на "Мілітарному" розповіли про реактивні дрони РФ та про те, що впораються з ними дрони-перехоплювачі ЗСУ.