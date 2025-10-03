"Функціонал, якого прагнули бійці": як працює "Конструктор дронів" у маркетплейсі для ЗСУ

У маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence з’явився новий функціонал "Конструктор дронів", який дозволить військовослужбовцям самостійно кастомізувати дрони під конкретні бойові задачі.

Військові зможуть обирати частоти, висоту польоту, тип камери та інші параметри БПЛА, після чого виробники надсилатимуть свої пропозиції щодо кількості й термінів виготовлення. Після підтвердження замовлення відразу поступатиме у виробництво, пише "Суспільне" з посиланням на Агенцію оборонних закупівель (АОЗ).

За словами директорки Департаменту цифровізації АОЗ Альони Жужі, "Конструктор дронів" не замінює стандартний каталог готових виробів, однак дозволяє адаптувати конфігурацію під місії, для яких потрібен нестандартний набір характеристик.

"DOT-Chain Defence ми розвиваємо так, щоб у центрі завжди був військовий. Впродовж наступних шести місяців 70% забезпечення БпЛА для війська відбуватиметься через систему. Водночас ми запускаємо "Конструктор дронів" — функціонал, якого прагнули бійці", — сказав директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Серед інших анонсованих функцій — сервісні звернення для онлайн-консультацій та рейтингова система для оцінок і відгуків про вироби й досвід їх використання.

У виданні наголосили, що від початку функціонування маркетплейсу через нього поставили майже 39 тисяч безпілотників. Наразі сервіс пропонує 184 моделі дронів від 38 компаній.

Що відомо про DOT-Chain Defence

Цифрова система DOT-Chain Defence була запущена у липні 2025 року. Тоді в Міноборони наголосили, що кожна військова частина зможе обирати потрібну зброю, а Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування і доставлення без зайвої бюрократії.

Для пілотного запуску обрали 10 бригад-учасниць ЗСУ і виділили мільярд гривень на замовлення FPV-дронів для фронту. Також повідомлялось про плани додати в маркетплейс більше видів БПЛА, засоби РЕБ і роботизовані комплекси.

"Ми створюємо нову модель постачання зброї для наших захисників – гнучку, прозору та швидку", — сказав тодішній міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, українська компанія Corvus Intelligence представила на IT Arena 2025 систему військової симуляції WARG, яка працює на основі штучного інтелекту.