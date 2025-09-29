Симулятор війни на базі штучного інтелекту: в Україні представили систему WARG

Компанія Corvus Intelligence представила на IT Arena 2025 систему військової симуляції WARG, працює на основі штучного інтелекту (ШІ).

Для роботи WARG використовує великі мовні моделі (LLM). Серед основних задач системи — генерація динамічних сценаріїв, підтримка прийняття рішень, навчання й аналіз стратегій в операціях у різних доменах (multi-domain operations), пише портал dev.ua.

За словами розробників, WARG розв’язує низку проблем, притаманних традиційним військовим симуляторам. Зокрема йдеться, про неінтуїтивний користувацький інтерфейс, обмеженість сценаріїв, відсутність зворотного зв'язку в режимі реального часу, а також необхідність залучення фахівців, яким потрібен додатковий час для визначення сценарію та його відігравання.

Своєю чергою система WARG генерує сценарії за допомогою WARG, тоді як експерти залучаються лише на етапі перевірки або затвердження. Таким чином процес стає набагато продуктивнішим, ніж коли експерти повністю залучені до створення кожного сценарію.

Творці WARG зазначають, що ШІ дозволяє інкорпорувати дані із соціальних мереж, документи та іншу нову інформацію безпосередньо в систему, що значно полегшує адаптацію до змін. До прикладу, можна використовувати Telegram для збору знань.

Corvus Intelligence вже продемонструвала свою розробку представникам НАТО на одній з оборонних виставок в Європі. Наразі компанія працює над відповідністю продукту до вимог Альянсу.

