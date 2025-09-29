Штучний інтелект в 400 разів обійшов військових у плануванні атак: однак є нюанс

Повітряні сили США провели експеримент, в ході якого алгоритми штучного інтелекту (ШІ) генерували плани атак приблизно в 400 разів швидше, ніж люди.

Метою експерименту було розробити детальні "Courses Of Action" (COA) з ураження заданих цілей певною кількістю літаків та озброєння. Військові, які використовували традиційні методи, створив три COA приблизно за 16 хвилин, тоді ШІ створили 10 COA приблизно за вісім секунд, пише Breaking Defense з посиланням на генерала-майора Роберта Клода.

Повідомляється, що штучний інтелект генерував 1,25 COA щосекунди. Своєю чергою люди в середньому витрачали 5,3 хвилини на один COA. Відповідно комп’ютер здатен виконувати цю роботу у 400 разів швидше.

При цьому Клод зазначив, що попри більшу кількість згенерованих COA, не всі пропозиції штучного інтелекту були досконалими. За його словами, помилки ШІ були не очевидними, а ледь помітними, такими як неврахування правильного типу датчика для конкретних погодних умов.

"Важливим у майбутньому буде те, що хоча ми отримуємо швидші результати та більше результатів [від ШІ], у найближчому майбутньому все одно доведеться мати присутність людини, щоб переконатися, що всі вони життєздатні [та] приймати рішення", — сказав генерал-майор.

Офіцер вважає, що ітерації інструментів планування на базі ШІ зможуть знову знизити рівень помилок. Він наголосив, що все залежить від того, як вони будують алгоритми.

Нагадаємо, міністр енергетики США Кріс Райт вважає, що штучний інтелект незабаром дозволить людству отримувати електроенергію шляхом ядерного синтезу.

Фокус також повідомляв, що американська компанія Northrop Grumman випробує дрон Beacon, який може повністю керуватися штучним інтелектом.