Искусственный интеллект в 400 раз обошел военных в планировании атак: однако есть нюанс

Воздушные силы США провели эксперимент, в ходе которого алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) генерировали планы атак примерно в 400 раз быстрее, чем люди.

Related video

Целью эксперимента было разработать детальные "Courses Of Action" (COA) по поражению заданных целей определенным количеством самолетов и вооружения. Военные, которые использовали традиционные методы, создали три COA примерно за 16 минут, тогда ИИ создали 10 COA примерно за восемь секунд, пишет Breaking Defense со ссылкой на генерала-майора Роберта Клода.

Сообщается, что искусственный интеллект генерировал 1,25 COA каждую секунду. В свою очередь люди в среднем тратили 5,3 минуты на один COA. Соответственно компьютер способен выполнять эту работу в 400 раз быстрее.

При этом Клод отметил, что несмотря на большее количество сгенерированных COA, не все предложения искусственного интеллекта были совершенными. По его словам, ошибки ИИ были не очевидными, а едва заметными, такими как неучет правильного типа датчика для конкретных погодных условий.

Важно

Поможет ИИ: в США заявили, что новый источник энергии вскоре запитает весь мир

"Важным в будущем будет то, что хотя мы получаем более быстрые результаты и больше результатов [от ИИ], в ближайшем будущем все равно придется иметь присутствие человека, чтобы убедиться, что все они жизнеспособны [и] принимать решения", — сказал генерал-майор.

Офицер считает, что итерации инструментов планирования на базе ИИ смогут снова снизить уровень ошибок. Он подчеркнул, что все зависит от того, как они строят алгоритмы.

Напомним, министр энергетики США Крис Райт считает, что искусственный интеллект вскоре позволит человечеству получать электроэнергию путем ядерного синтеза.

Фокус также сообщал, что американская компания Northrop Grumman испытает дрон Beacon, который может полностью управляться искусственным интеллектом.