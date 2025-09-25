Допоможе ШІ: у США заявили, що нове джерело енергії незабаром заживить увесь світ

Міністр енергетики США Кріс Райт вважає, що штучний інтелект (ШІ) скоро дозволить людству отримувати електроенергію шляхом ядерного синтезу.

Енергія, яка живить сонце та зірки, заживить електромережі по всьому світу протягом восьми-п'ятнадцяти років, заявив Кріс Райт у інтерв’ю BBC. Це частково може розв’язати проблему викидів парникових газів в атмосферу.

"Завдяки штучному інтелекту та тому, що відбувається в національних лабораторіях і приватних компаніях Сполучених Штатів, ми матимемо такий підхід до того, як використовувати енергію термоядерного синтезу кількома способами протягом наступних п’яти років", – сказав Райт.

Як зазначають у виданні, вчені справді вважають, що ядерний синтез, колись буде генерувати величезну кількість енергії, не нагріваючи атмосферу. Однак це дуже складний процес, відтворення якого на Землі передбачає нагрівання атомів до температур, у багато разів вищих за сонячні.

Зважаючи на це, більшість дослідників не поділяють оптимізм американського міністра щодо термінів впровадження даної технології. На думку фахівців, комерційні термоядерні електростанції ще далекі від реальності.

