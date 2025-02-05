Виробництво безмежної енергії на крок ближче: відкрито новий тип ядерного синтезу

Вчені сподіваються, що експериментальний токамак SMART допоможе розробити найпотужніший термоядерний реактор, який поміщається в найменший простір.

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Токамак з малим аспектним відношенням (SMART), створений Лабораторією плазмової науки і технології термоядерного синтезу Університету Севільї, успішно згенерував свою першу плазму, наблизивши вчених до створення практично безмежного джерела енергії. Про це пише портал ECOticias.

Як зазначають у виданні, токамаки являють собою машини, призначені для підтримки стабільності перегрітої плазми. У перевернутому вигляді плазма традиційно має позитивну трикутну форму, в якій її "D"-подібний край звернений назовні.

Однак недавні дослідження показали, що зміна цієї конфігурації на зворотну створює негативну трикутну форму, яка може значно пом'якшити нестабільності. Ці так звані локалізовані на краю моди (ELM) призводять до режиму нестабільності, що є значною проблемою для стінок реактора, щоб стримувати плазму.

SMART — це перший компактний токамак, спеціально розроблений для дослідження переваг "негативної трикутності". Передбачається, що ця конфігурація може зробити революцію в енергоефективності термоядерного синтезу, утримуючи плазму протягом триваліших періодів часу за вищих температур.

Автори статті підкреслили, що підтримання плазмового середовища в хорошому стані та стабільності є однією з найбільших проблем у розвитку термоядерної енергії. Вчені вважають, що згаданий підхід може вирішити і цю проблему.

Оскільки SMART може виробляти плазму різних форм, він є безцінним інструментом для перевірки та підтвердження цієї теорії на практичному рівні. "Негативна трикутність" вже була відзначена Міністерством енергетики США як багатообіцяюча конфігурація для пом'якшення нестабільностей при збереженні високої продуктивності термоядерного синтезу.

Якщо проєкт виявиться успішним, SMART продемонструє здатність використовувати "негативну трикутність" для стабілізації плазми, що потенційно дасть змогу зробити термоядерні реактори більш енергоефективними та економічно вигідними.

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У виданні зазначили, що SMART відносно компактний, але водночас включає три новаторські технологічні підходи: сферичні токамаки, "негативну трикутність" і сильні магнітні поля. Завдяки поєднанню цих атрибутів учені сподіваються розробити найпотужніший термоядерний реактор, який можна буде помістити в найменший простір.

Нагадаємо, французька компанія-розробник мікрореакторів Naarea уклала стратегічне партнерство з компанією Phoenix Manufacture для масового виробництва швидких мікрореакторів на розплавлених солях XAMR.

Також повідомлялося, що у США три аспіранти з ядерної інженерії Техаського університету A&M і один нещодавній випускник аспірантури розробляють новий матеріал для ядерних реакторів, прагнучи зробити їх досконалішими та безпечнішими.