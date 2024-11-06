У США створюють новий матеріал для видобутку "нескінченної енергії": над чим працюють учені

Американські аспіранти випробовують на міцність матеріали, які можна використовувати для створення реакторів наступного покоління.

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У США три аспіранти з ядерної інженерії Техаського університету A&M і один нещодавній випускник аспірантури розробляють новий матеріал для ядерних реакторів, прагнучи зробити їх досконалішими і безпечнішими. Про це йдеться на офіційному сайті університету.

У пресрелізі йдеться про те, що ядерні реактори наступного покоління мають бути спроєктовані та побудовані з інноваційних, добре перевірених матеріалів. Для створення нового реакторного матеріалу наукові співробітники Ріджул Чаухан, Кеннет Купер, Чжихан Ху і Бенджамін Мехія Діас отримали федеральне фінансування в рамках програми Rapid Turnaround Experiment (RTE).

Кожен дослідник фокусується на певному елементі стійкості матеріалу. Наприклад, Бенджамін Мехія Діас розробляє новий двоетапний метод опромінення матеріалу, щоб точніше перевірити, як він може утворювати невеликі порожнечі та набухати.

"Розуміння пустот дає нам змогу зрозуміти, як змінюються властивості матеріалів: механічні властивості, властивості випромінювання, термічні властивості", — зазначив учений.

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Ріджул Чаухан також працює над впливом радіаційних матеріалів. Він пропонує ефективний спосіб вимірювання того, як матеріали розбухають за різних температур через опромінення. Завдяки його новому підходу зразки різної товщини можуть використовуватися для оцінки кількох умов одночасно.

"Розбухання — один з основних способів руйнування матеріалів усередині ядерного реактора, і вкрай важливо, щоб ми вивчили всі ці матеріали, перш ніж поміщати їх у реактор", — підкреслив Ріджул Чаухан.

Своєю чергою Кеннет Купер досліджує, як опромінення і корозія працюють разом, щоб змінити металеві сплави, які можуть бути використані для будівництва реакторів на розплавленій солі. Він розглядає, як радіація може прискорити або сповільнити процес корозії.

Чжихан Ху продовжить свої дослідження HT9 — міцного сплаву, який добре працює за високих температур і може використовуватися в сучасних реакторах. Він ставить перед собою завдання більш детально оцінити, наскільки стійкий до опромінення сплав HT9 при використанні в реакторному середовищі.

"Цей матеріал вважається хорошим компонентом для використання в реакторі", — зазначив аспірант.

Нагадаємо, дослідники Королівського технологічного інституту (RMIT) у співпраці з Ризьким технічним університетом у Латвії розробили спосіб отримання статичної електрики з руху і вітру, використовуючи відходи полістиролу.

Також повідомлялося, що новий переносний портативний пристрій від учених з Університету Бінгемтона може забезпечити безперервну високоефективну генерацію електроенергії прямо з повітря.