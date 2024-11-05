Новий пристрій на основі звичайного паперу генерує енергію з повітря: як це можливо

Носимий пристрій на основі паперу забезпечуватиме постійне високоефективне вироблення енергії за рахунок уловлювання вологи.

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Новий переносний портативний пристрій від учених з Університету Бінгемтона може забезпечити безперервну високоефективну генерацію електроенергії прямо з повітря. Про це пише ресурс Interesting Engineering.

Дослідники розробили новий метод вилучення вологи з повітря і перетворення цієї води на електрику. Носимий пристрій на основі паперу буде забезпечувати постійне високоефективне вироблення енергії за рахунок уловлювання вологи. Генератор використовує бактеріальні спори як "функціональну групу", яка розщеплює молекули води на позитивні та негативні іони.

Капіляри паперу поглинають спори, створюючи градієнт із більшою кількістю позитивних іонів нагорі, ніж унизу. Цей дисбаланс призводить до електричного заряду. Додавання шару паперу Janus, який є гідрофобним з одного боку і гідрофільним з іншого, покращує вбирання вологи. Цей шар втягує молекули води й утримує їх усередині пристрою доти, доки вони не будуть оброблені.

Дослідження розглядає генератор вологої електрики як революційне рішення для малопотужних датчиків, доставки ліків або електростимуляції. Потенційні поліпшення та вдосконалення включають збільшення вихідної потужності, розробку методу зберігання енергії та його інтеграцію з іншими технологіями збору енергії. Вчені також сподіваються зменшити пристрій до масштабів мікроелектромеханічних систем (МЕМС).

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